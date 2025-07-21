Переговоры находятся на завершающем этапе, хотя точная сумма инвестиций не разглашается.

Варшава готовится к приобретению доли в ведущей спутниковой компании Iceye, ставшей известной благодаря предоставлению снимков движения российских войск во время вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Главный исполнительный директор компании Рафал Моджевский подтвердил, что переговоры находятся на завершающем этапе, хотя точная сумма инвестиций не разглашается. Ожидается, что вклад Польши станет дополнением к уже привлеченным 550 миллионов долларов.

Основанная в 2014 году Моджевским и финном Пеккой Лаурилой, Iceye сначала создавала радиолокационные снимки для судоходства в Арктике. Однако с началом полномасштабной войны в Украине компания переориентировалась на оборонный сектор, предоставляя данные о перемещении российских войск. Сейчас ее стоимость оценивается более 1 миллиарда долларов.

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Спутники Iceye используют технологию SAR (радиолокатор с синтезированной апертурой), что позволяет получать изображения независимо от погодных условий и времени суток. В мае Польша уже заказала шесть таких спутников на сумму 230 млн долларов.

Польские инвестиции будут осуществляться через национальный банк развития. По словам Моджевского, компания планирует увеличить производство спутников в 4-6 раз - с нынешних 25 до 100-150 единиц в год, для чего необходимо привлечь дополнительный капитал.

Iceye уже запустила 54 спутника, из которых примерно половина обслуживает национальные оборонные силы таких стран, как Нидерланды, Финляндия, Бразилия, Португалия. Компания также имеет партнерства с BAE Systems и ОАЭ.

Геополитическая нестабильность, давление на Европу со стороны США по усилению самостоятельной обороны, а также падение арктического рынка из-за санкций против России - все это способствует росту спроса на военные спутниковые снимки.

"Даже если война в Украине завершится, потребность в оборонных технологиях не исчезнет", - отметил Моджевский.

Что известно о ICEYE и ее роли в войне в Украине

ICEYE - финско-польская спутниковая компания, основанная в 2014 году. Она специализируется на радиолокационных снимках (SAR), позволяющих видеть объекты сквозь облака и ночью.

В 2022 году предоставила Украине спутниковые изображения движения российских войск перед полномасштабным вторжением.

В 2023 году подписала меморандум о сотрудничестве с Киевом.

В 2024 году Минобороны Польши приобрело 6 спутников ICEYE для наблюдения и разведки. Компания имеет более 50 спутников, половина из которых используется военными разных стран, включая Нидерланды и Португалию.

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