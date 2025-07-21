Президент Украины предложил возобновить переговоры при посредничестве администрации Трампа, которые зашли в тупик месяц назад.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с РФ об окончании войны. Это было его первое предложение о возобновлении переговоров.

Как отметило издание The New York Times (NYT), согласие американского президента Дональда Трампа содействовать передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и его угрозы ввести санкции против торговых партнеров РФ - это два шага, направленные на ускорение переговоров.

NYT отметил, что Зеленский предложил провести переговоры о прекращении огня, обмене пленными и возвращении украинских детей, депортированных в Россию, а также повторил предложение о прямой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Зеленский сообщил, что его советник по нацбезопасности Рустем Умеров передал это предложение российской переговорной группе. Однако в РФ пока не отреагировали напрямую на предложение Украины.

Украинские власти, как отметило издание, не питают особых надежд на быстрое завершение войны в ходе переговоров при посредничестве Трампа, поскольку уже с началом переговоров в мае Россия усилила ракетные и беспилотные бомбардировки украинских городов и начала наступление вдоль линии фронта.

"Мы в Украине сделали все, что могли. Наша цель состояла в том, чтобы показать США, что Путину верить нельзя", - прокомментировала нардеп Галина Янченко.

Издание отметило, что некоторый успех был достигнут благодаря заявлениям Трампа о поставках оружия Украине и о санкциях против РФ. Сейчас, как отметил NYT, Украина ожидает первую поставку дополнительных зенитных ракет Patriot из Германии.

"Обеспечение долгосрочных поставок средств ПВО может ускорить переговоры: это устранит стимул для России откладывать переговоры до тех пор, пока не иссякнут возможности ПВО Украины", - подытожило издвние.

Переговоры об окончании войны

Украина предложила РФ провести новую встречу на уровне делегаций уже на следующей неделе, сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что в настоящее время идет диалог на счет продолжения обмена пленными.

"Сейчас команда работает над еще одним обменом", - сказал президент.

А сегодня появилась информация о том, что в среду или четверг - 23-24 июля в Стамбуле запланированы переговоры между Россией и Украиной.

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