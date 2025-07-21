Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоком заряженных частиц от Солнца.

В понедельник, 21 июля, ожидается низкий уровень геомагнитной активности. Сильных магнитных бурь пока не прогнозируют. Об этом свидеительствуют данные meteoagent.

Уровень К-индекса будет около 2. Это означает слабую магнитную бурю, которая не долна представлять опасности ни для людей, ни для GPS и радиосвязи.

Geomagnetism также прогнозирует спокойную обстановку.

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По данным портала, существует лишь небольшая вероятность возникновения солнечных радиационных бурь класса S1 (незначительная) или выше из-за наличия нескольких активных областей на Солнце.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения в магнитном поле Земли, которые вызывают всплески солнечной активности. Когда Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц - так называемые корональные выбросы массы, - они достигают околоземного пространства и вступают во взаимодействие с магнитосферой планеты. В результате возникает буря, способная повлиять как на технику, так и на живые организмы.

Эти явления могут нарушать работу спутников, вызывать сбои в радиосвязи и GPS, провоцировать перебои в электросетях. Кроме того, у метеочувствительных людей во время магнитных бурь часто наблюдаются головные боли, слабость, раздражительность и скачки артериального давления.

Хотя магнитные бури — это естественная частина космической погоды, их последствия могут быть ощутимыми даже на бытовом уровне. Именно поэтому учёные регулярно отслеживают солнечную активность и заблаговременно предупреждают о возможных всплесках.

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