В области до сих пор продолжается тревога.

В результате массированной комбинированной атаки оккупантов по Ивано-Франковской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что россияне били по городу как ракетами разного типа, так и "Шахедами". "Ударов было очень много. Это - самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", - сказал Марцинкив.

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По словам мэра, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в как минимум трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.

В области продолжается воздушная тревога. Местные паблики пишут, что в городе слышны звуки взрывов.

Ночная атака оккупантов

В ночь на 21 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В ряде регионов прогремели взрывы.

Ночью Командование Воздушных сил предупреждало, что с аэродрома Оленья в Мурманской области взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!", предупреждали в Воздушных силах.

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