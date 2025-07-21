Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых дронов - на 12 локациях.

В ночь на 21 июля (с 21.00 20 июля) Россия атаковала Украину 450-ю средствами воздушного нападения.

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, враг атаковал 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ, 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ); 4 крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря); 1 крылатой ракетой Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ); 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл, РФ).

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 224 средства воздушного нападения противника, в частности, 200 ударных БпЛА типа Shahed. Подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные - подавлены РЭБ или локально потеряны (информация о попаданиях не поступала).

"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Ночная атака РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью россияне массированно атаковали Киев дронами, есть много разрушений и пострадавшие.

В Национальной полиции Украины отметили, что в Киеве зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском районах. Известно об одном погибшем и семи раненых, среди них - 15-летняя девушка.

Также Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала вторжения. Мэр города Иван Марцинкив отметил, что россияне били как ракетами различного типа, так и "Шахедами", повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в по меньшей мере трех селах Ивано-Франковской общины есть пострадавшие.

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