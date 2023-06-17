Авиаторы уже много знают о боевых самолетах F-16.

Украинские пилоты уверены, что смогут быстро овладеть современными американскими истребителями F-16.

Пилот Ростислав Лазаренко, который с 24 февраля 2022 года совершил уже более 330 вылетов на истребителях, заявил, что его коллеги готовы овладеть новыми боевыми самолетами и применить их в бою, сообщается в репортаже издания "Голос Америки".

"Я знаю, что если эти ребята пойдут переучиваться, пока мы здесь будем продолжать воевать, то они чисто психологически не смогут отдыхать. Они будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее переучиться на эту технику и вернутся", — отметил украинский защитник.

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По словам его коллеги Алексея, украинские пилоты уже много знают о F-16. Он уверен, что эти боевые самолеты помогут преодолеть преимущества российских истребителей Су-35, поскольку увеличат дальность поражения и дадут возможность уничтожать врага на оккупированных территориях.

"Относительно систем самолета, полетов, тактики, техники – для наших пилотов это не проблема. Как говорят наши преподаватели, надо чувствовать самолет", - добавил Авиатор.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что списки будущих пилотов F-16 уже составлены. Речь идет о десятках пилотов и авиационных инженеров.

"Ставка на молодых пилотов, которые могут лучше общаться с новыми технологиями", — отметил Игнат.

Обучение на F-16 - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что Дания сможет начать подготовку украинских авиаторов уже в августе. В стране есть авиасимуляторы для обучения пилотов. В Польше также уже составили графики тренировок украинских пилотов

15 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе перед заседанием в формате "Рамштайн" заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась. В то же время Игнат эту информацию опровергает.

Министр обороны Алексей Резников считает, что украинские пилоты смогут овладеть истребители F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные полгода - у них на это уйдет до 4 месяцев.

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