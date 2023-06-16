Содержание в воздухе этих устаревших F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год.

Устаревшие истребители F-16, которые союзники могут передать Украине, заменив их в своем парке новыми самолетами, обойдутся очень дорого в плане обслуживания.

Как сообщает Bloomberg, хотя F-16 вряд ли прибудут к нынешнему контрнаступлению Украины и их не хватит, чтобы переломить ситуацию в воздушной войне против России, однако этим шагом НАТО дает понять Путину, что не намерено отказываться от дальнейшей поддержки и интеграции Украины в Альянс.

Отмечается, что удержание в воздухе этих устаревших F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год. По данным Минобороны США, один только полет на более старых F-16 стоит до 32 000 долларов в час. В целом содержание самолетов может стоить столько же, сколько их покупка.

Отмечается, что старые самолеты, которые могли бы отправить союзники по НАТО, будут конечно стоить дешевле новых, но и срок службы у них будет меньше, поскольку в некоторых случаях они уже летают десятилетиями.

"Важным выводом здесь является то, что управление ограниченным парком устаревших самолетов через подрядчиков и их техническое обслуживание с подрядчиками будет очень дорогим", - цитирует издание аналитика Rand Corp Бринна Таннехилла. "Это подтверждает идею о том, что долгосрочная цель - интегрировать Украину в НАТО".

Обучение украинских пилотов на F-16

Отмечается, что хотя чиновники Альянса не сообщают, когда самолеты могут быть доставлены, Нидерланды и Дания планируют создать в Восточной Европе центр подготовки пилотов и ремонтного персонала, в том числе из Украины.

Как сообщает Sky news, Украина направит "несколько десятков" пилотов на обучение F-16. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, программа подготовки истребителей под руководством Нидерландов и Дании может начаться уже этим летом и Дания, где есть авиасимуляторы, может стать местом его проведения.

В то же время, по словам Оллонгрен, окончательное решение по запросу Киева на поставку F16 еще не принято.

F-16 для Украины

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о важных новостях для "коалиции истребителей" на заседании "Рамштайн" в Брюсселе.

Однако обучение украинских пилотов еще не началось, на данном этапе речь идет только о согласовании сроков и места проведения обучения пилотов ВСУ.

Ранее в Украине заявляли, что для победы в воздухе над оккупантами хватит четыре эскадрильи современных истребителей.

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