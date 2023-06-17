Дания еще не принимала решения о передаче своих истребителей.

Дания поддержит передачу Украине своих истребителей F-16. Но это произойдет только при поддержке США как страны-производителя этих самолетов.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Тролльс Лунд Пульсен, пишет Radio 4.

"Хочу сказать, что не могу себе представить, чтобы мы не поддерживали это. Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят одержать победу. Это касается и датских боевых самолетов F-16", - сказал Пульсен.

Он подтвердил свое заявление, сделанное несколько дней назад, что Дания еще не принимала решения о передаче своих истребителей.

"Правительство еще не приняло никакого решения относительно истребителей F-16", - отметил Пульсен.

Всего в Дании есть 43 боевых самолета F-16, из которых 30 активно используются. В то же время, датские самолеты F-16 заменяют более современными боевыми самолетами F-35.

Истребители для Украины - что известно

Украинские пилоты в ближайшее время приедут в Данию, где будут проходить обучение по управлению и обслуживанию самолетов F-16.

Напомним, Дания и Нидерланды являются одними из лидеров западной коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16. Также в этом списке Великобритания, США, Бельгия и ряд других государств. Недавно стало известно, что Норвегия поддержит усилия по обучению украинских пилотов.

Во время "Рамштайна-12" в конце мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнутся в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: