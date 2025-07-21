Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 21 июля, подешевел на 9 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 июля, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 16 копеек.

Курс доллара к гривне сегодня в банках остался на уровне 42 гривень за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

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