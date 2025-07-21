Переговоры Украины и РФ в Стамбуле могут состояться 23-24 июля, - İndependent Türkçe

По данным СМИ, продолжаются мероприятия по организации дипломатической встречи на уровне делегаций обеих стран.

На этой неделе в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Россией и Украиной. Предварительно делегации планируют встретиться в среду или четверг - 23-24 июля, пишет турецкое издание İndependent Türkçe.

Хотя точные детали относительно места, времени и участников держатся в тайне, известно, что стороны будут обсуждать технические темы: обмен пленными, гуманитарную помощь, безопасность инфраструктуры и меры по стабилизации границ.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Турция неоднократно выступала посредником в диалоге между Россией и Украиной. Новый раунд переговоров, по словам экспертов, может стать еще одним шагом к деэскалации конфликта.

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Сейчас идет активная подготовка к встрече: определяются локации, организуется логистика, внедряются меры безопасности. Событие состоится в закрытом формате - результаты будут обнародованы через официальные каналы.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Напомним, что 16 мая Украина и Россия провели в Стамбуле встречу на уровне делегаций. Планировалось, что это будет начало предметных переговоров о мире, однако россияне лишь повторили свои старые требования капитуляции и пригрозили бесконечной войной.

2 июня состоялся второй раунд переговоров, на который обе стороны должны были привезти конкретные предложения по переходу к режиму тишины на фронте. Однако и на этот раз россияне выдвинули неприемлемые требования, такие как передача четырех украинских регионов России только как условие для начала предметных переговоров о мире.

На днях президент Зеленский объявил, что Украина предложила России провести новую встречу на уровне делегаций уже на этой неделе.

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