Грэм подчеркнул, что "Трамп устал от этой игры" и посоветовал Путину поскорее соглашаться на переговоры.

Сенатор США Линдси Грэм пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину значительными последствиями, если он не выполнит условия Дональда Трампа и не согласится на компромисс по Украине.

"Путин, твоя очередь приближается, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается дать тебе хорошую взбучку", - заявил Грэм.

Он подчеркнул, что Трамп собирается ввести пошлины в отношении тех стран. которые покупают российскую нефть - Китая, Индии и Бразилии. Сенатор отметил, что эти три страны покупают около 80 % дешевой российской нефти и поддерживают российскую военную машину.

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"Вот что я бы сказал Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть... мы обложим вас огромными пошлинами и разгромим вашу экономику", - заявил он.

Грэм подчеркнул, что "Трамп устал от этой игры. На месте Путина я бы поскорее сел за стол переговоров".

Путин и война в Украине

Ранее в Кремле заявили, что Путин готов двигаться в направлении мирного урегулирования войны в Украине. Однако, главной целью Москвы по-прежнему является достижение своих целей.

При этом западные обозреватели не верят, что на Путина произвел хоть какое-то впечатление ультиматум Трампа и его требование к России заключить мир с Украиной в течение 50 дней. Журналисты The Telegraph призывают президента США действовать жестче - как с Ираном.

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