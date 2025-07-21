Обыски проходят в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, проходит серия обысков в разных регионах Украины. "Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов", - отметил собеседник.

По предварительной информации, были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

"В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", - сообщил источник.

В то же время в НАБУ отметили, что сегодня, 21 июля, у сотрудников Бюро "без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора". "Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Предатели Украины

Ранее во Львовской области был задержан майор Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом. Оккупанты завербовали его через бывшую жену - экс-военную, которая осталась работать в захваченном Мелитополе.

Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

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