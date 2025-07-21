Воздух в столице прогреется до +27°.

Начало недели в Киеве будет очень теплым, а уже завтра, 22 июля, ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +20°, днем воздух прогреется до +27°. Ожидается переменная облачность, днем вероятен кратковременный дождь.

Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет с запада, 5-10 м/с.

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Погода сегодня - прогноз по Украине на 21 июля

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Тернополе 21 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Виннице сегодня будет +17°...+27°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+25°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°, гроза.

В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность, возможен легки дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+31°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

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