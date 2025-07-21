Начало недели в Киеве будет очень теплым, а уже завтра, 22 июля, ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +20°, днем воздух прогреется до +27°. Ожидается переменная облачность, днем вероятен кратковременный дождь.
Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет с запада, 5-10 м/с.
Погода сегодня - прогноз по Украине на 21 июля
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
В Тернополе 21 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, небольшой дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +32°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.
В Виннице сегодня будет +17°...+27°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+25°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°, гроза.
В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность, возможен легки дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+31°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.