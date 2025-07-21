На этой неделе температура в столице будет повышаться дважды.

В Киеве в ближайшие дни станет жарче. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура будет повышаться дважды в течение текущей недели: во вторник и на выходных.

"Скачок к жаре в столице таки будет во вторник, а затем 26-27 июля", - сообщила эксперт по погоде.

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Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что потеплеет также по всей стране, за исключением западных областей.

В частности, уже 22 июля прогнозируется жаркая погода. Особенно высокая температура ожидается на юге и юго-востоке страны. В дневные часы воздух прогреется до +29...+34°, а в южных и юго-восточных областях - до +32...+36°. В западных областях температура останется умеренной - в пределах +23...+27°.

Погода сегодня - прогноз по Украине на 21 июля

В начале новой рабочей недели в Украине ожидается переменная облачность. По всей стране, кроме южной и юго-восточной частей, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет 7-12 м/с.

Температура днем ожидается от +23° до +28°, а на Закарпатье, в южной части и восточных областях воздух прогреется до +29°...+34°.

В Киевской области также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, по области гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Столбики термометра по области покажут +23°...+28°, в Киеве воздух прогреется до +25°...+27°.

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