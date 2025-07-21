В целом температура на этой неделе будет выше нормы.

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями температура и осадками. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в течение третьей декады июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, которое будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.

"При этом, температурные показатели окажутся несколько выше климатической нормы, особенно в южных и восточных регионах, где столбики термометров нередко будут достигать отметок +35...+38 °С", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

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Погода 21 июля

В начале недели в центральных, северных и северо-восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозой и мелким градом. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 °С, в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +30...+35 °С.

Погода 22 июля

Ночью во вторник без существенных осадков, лишь местами слабый туман. Днем в западных, центральных и северных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. На востоке и юге преимущественно без осадков. Ветер 3 - 8 м/с. Ночью будет +14...+19 °С, днем +24...+31 °С, в центральных, восточных и южных областях ночью +17...+22 °С, в дневное время +33...+38 °С, а на юге Одесской области - до +40 °С.

Погода 23 июля

В среду, говорит синоптик, ночью в северных, восточных и Днепропетровской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем на всей территории Украины без осадков. Ветер 7 - 12 м/с, днем на Левобережье местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. На юге и востоке ночью будет +17...+22 °С, в дневное время +31...+36 °С. На остальной территории страны ночью ожидается +14...+19 °С, днем +25...+30 °С.

В Украину идет сильная жара

О том, что в Украине на этой неделе станет жарче, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным "скачок к жаре" ожидается 22 июля в большинстве областей Украины, кроме западной части. В то же время на юге и юго-востоке будет непросто жара, а сильная жара.

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