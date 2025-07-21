Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 21 июля, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,92 грн/евро, а курс продажи - 48,75 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 21 июля, составляет 119 432 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 996 939 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 21 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 48,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 16 копеек.