Православный праздник сегодня нужно постараться провести в тишине.

Согласно новому календарю украинской церкви 21 июля вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Киево-Печерских. День также связан с народными приметами о погоде и урожае - о них, а также какой православный праздник сегодня по старому стилю рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный по новому и старому календарю

21 июля (3 августа по старому стилю) православные вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Печерских.

Святые были монахами в Киево-Печерской лавре в XII и на рубеже XII-XIII веков. О жизни их известно довольно мало. Так, Онуфрий взял на себя обет молчания и после этого не сказал ни слова - за это его прозвали Молчаливый. Онисим вел затворническую жизнь, жил в пещере, постился и молился, его так и назвали затворником. Мощи обоих святых покоятся в Ближних пещерах лавры.

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Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают пророка Езекииля;

преподобных Симеона, юродивого ради Христа, и Иоанна.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - вспоминают великомученика Прокопия.

О чем просят у святых дня, чего нельзя делать сегодня

У преподобных Онуфрия и Онисима просят укрепления духа, стойкости в испытаниях. В молитвах к Онуфрию Молчаливому обращаются с молитвами избавить от пустословия и научить сдержанности.

В народе день прозвали Онуфрий Молчаливый или Молчальник, а дата 21 июля считается днем тишины и труда. В это время нужно постараться как можно меньше говорить, но больше делать - можно хлопотать по хозяйству, работать в огороде, саду, приводить в порядок погреба, стирать и чистить утварь, пересматривать зимние вещи, делать консервацию.

Церковь в эту дату предостерегает от злобы, зависти, сквернословия, ссор, сплетен - в день Онуфрия Молчаливого особенно. Говорить можно только по делу, болтовни и праздных разговоров следует избегать.

По народным приметам 21 июля не следует:

пользоваться острыми предметами (ножом, косой, топором) - можно заработать травму;

купаться в водоемах - вода уже остывает;

пускать в дом незваных гостей - к конфликтам и неприятностям.

Также до Яблочного Спаса не разрешается есть сырые яблоки, но моченые фрукты или фруктовые компоты употреблять можно.

Приметы 21 июля - что говорит день про осень и зиму

В народе считали, что с Онуфрия лето идет на спад, и уже пора по чуть-чуть прощаться с теплом:

ночь выдалась холодная - зима наступит рано и будет суровой;

туман с утра - будут еще теплые денечки;

ливень пошел - осень будет затяжной, сырой;

мелкий дождик - жди урожая грибов.

По 21 июля определяют, каким будет окончание года: день холодный - к морозам, сырой - к долгим дождям, тихий и погожий - к ясным дням.

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