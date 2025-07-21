Отмечается, что популярные ягоды значительно подорожали.

Цены в Украине на овощи, ягоды и фрукты изменились по-разному. Рост продаж моркови привел к ее удешевлению.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что овощ подешевел с 16-25 до 13-20 гривень за килограмм. В то же время предложение репчатого лука остается низким, что позволило продавцам повысить цены с 9-17 до 11-20 грн/кг.

Огурец подорожал с 23-30 до 28-50 грн/кг, а нижняя ценовая граница на томат снизилась с 30 до 25 грн/кг. Начали дешеветь баклажан – с 70-100 до 40-50 грн/кг и перец "Белозерка" - с 60-70 до 53-60 грн/кг. Цены на брокколи снизились с 30-50 до 30-40 грн/кг, а пекинская капуста продавалась дороже - цена поднялась с 12-25 до 23-27 грн/кг.

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В два раза подняли отпускные цены продавцы цветной капусты - с 10-30 гривень за килограмм до 45-60. Чеснока становится больше, и он дешевеет, но не очень активно. Цены снизились с 70-130 до 60-120 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте продолжается рост цен на черешню. Она подорожала с 150-200 до 180-220 грн/кг. При этом земляника садовая (клубника) подскочила в цене со 100-170 до 160-260 гривень за киолграмм.

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались абрикос и вишня. Они подорожали с 80-120 до 110-150 грн/кг и с 105-150 до 120-165 грн/кг соответственно. Снижаются цены на малину – с 160-250 до 150-185 грн/кг и голубику – с 220-380 до 190-280 грн/кг.

На прилавках появились первые украинские яблоки нового урожая, правда цены на него почти в два раза выше, чем в прошлом году. Сезон стартовал с отметки 60-70 гривень за килограмм. Дешевле, чем неделей ранее, продавалась груша – нижняя ценовая граница упала с 80 до 70 грнг/кг. Рост предложения арбуза вынудил продавцов снова снизить отпускные цены с 16-22 до 15-20 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине и других странах

Украинцы, находясь в разных странах, сравнивают цены в местных супермаркетах с украинскими. Так, блогерша сравнила стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Польши.

Позже другие блогеры сравнили цены в украинских и немецких супермаркетах. Кроме того, подобные эксперименты провели в Италии, Австралии, а также Испании.

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