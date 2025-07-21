Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", сейчас движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

Ночью россияне массированно атаковали Киев дронами, есть много разрушений и пострадавшие.

Обновлено 6.30. В ГСЧС показали последствия ликвидации удара по Киеву и рассказали о повреждениях.

Шевченковский район: в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Один человек спасен, еще один пострадал.

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Днепровский район: загорелись торговые сооружения. Пожар локализован на площади 500 кв.м.

Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении.

Святошинский район: из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.

По сообщению главы Киевской горадминистрации Тимура Ткаченко, в столице в результате обстрела известно об одном погибшем. Кроме того, в Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

Также позже он сообщил, что в Дарницком районе, в результате атаки врага, пожар еще в одном нежилом здании.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, о пожаре в незаселенном коттеджном комплексе в Оболонском районе.

В Шевченковском районе произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, известно об одном пострадавшем. В соцсетях отмечают, что повреждена многоэтажка в ЖК "Львовский квартал".

В Соломенском районе возник пожар на территории складских помещений.

Также Кличко сообщал, что поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Позже в КГГА сообщили, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная"", - отметили в администрации.

В то же время все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытие.

Российские Шахеды - новости

Ранее Министерство обороны РФ впервые публично похвасталось заводом по производству "Шахедов" в Татарстане и признало, что их производят руками подростков.

Между тем немецкий генерал Кристиан Фройдинг, который отвечает за координацию военной помощи Украине, предупреждает о намерении россиян выйти на производство 2 тысяч "Шахедов" в сутки, что станет огромной проблемой для Украины.

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