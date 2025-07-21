Помимо Германии, как возможные поставщики систем в первую очередь рассматриваются Греция и Испания.

В этот понедельник состоится виртуальное заседание Контактной группы по Украине. Главной темой переговоров будут возможности укрепления противовоздушной обороны Украины с помощью дополнительных комплексов Patriot.

Как пишет Spiegel, дополнительные средства на поставки этих систем, вероятно, будут собраны уже в понедельник, однако по-прежнему неясно, откуда они будут поставляться.

"Этот вопрос будет вновь обсуждаться в среду, когда верховный главнокомандующий НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексей Гринкевич, соберет европейские страны-пользователи этой системы вооружения", - отмечает издание.

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Как пишет Spiegel, Германия предложила США профинансировать две системы Patriot для Украины. Норвегия согласилась взять на себя расходы на третью систему. В зависимости от количества поставляемых зенитных ракет, их стоимость составляет около миллиарда долларов за систему.

Германия на первом месте в списке

США явно не намерены передавать системы из своих собственных военных запасов — по словам Трампа, они должны поставляться из Германии. Сейчас США переместили Германию на первое место в очереди на поставку системы противовоздушной обороны от производителя RTX, сообщало издание WSJ.

Остается открытым вопрос, станет ли возможной дальнейшая поставка из запасов бундесвера в Украину. Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году. Поставка должна была начаться в 2026 году и завершиться в 2028 году.

"По имеющимся данным, срок поставки самой доступной системы уже составляет восемь месяцев, а другие системы, вероятно, будут доступны значительно позже. Кроме того, Германия заказала еще восемь батарей Patriot для собственных нужд. Норвегия сама не использует системы Patriot, поэтому ей придется покупать систему", - пишет Spiegel.

Другие источники Patriot

Как отмечает издание, на заседании Контактной группы по Украине, в которой примет участие министр обороны США Пит Хегсет, речь, вероятно, пойдет о том, смогут ли США все-таки напрямую поставлять системы в Украину.

Также отмечается, что, помимо Германии как возможные поставщики систем в первую очередь рассматриваются Греция и Испания.

"Афины располагают шестью батареями Patriot, каждая из которых имеет шесть пусковых установок. Однако премьер-министр Кириакос Мицотакис пока отказывается от этой идеи. В июле прошлого года Испания заказала в США четыре системы Patriot последней разработки с управляемыми ракетами PAC-3 и эксплуатирует три системы более старой версии. Испания поставляла Украине зенитные ракеты для систем Patriot. Однако до сих пор она не поддалась международному давлению и не поставила комплексные системы".

Румыния и Нидерланды уже передали по одной системе. При этом Польша и Румыния граничат с Украиной и нуждаются в этих системах для обеспечения безопасности своего воздушного пространства

Как будет выглядеть циклический обмен, в рамках которого Украина могла бы получить три дополнительные системы Patriot в короткие сроки, пока не было ясно, пишет Spiegel. Тем не менее, правительство Германии заявило, что хочет решить оставшиеся вопросы, если это возможно, уже на следующей неделе. Не исключено, что потребуются дальнейшие переговоры с правительством в Вашингтоне.

В то же время издание указывает на важную деталь, которая усложнит любые поставки Patriot в Украину, кроме передачи напрямую из США.

"Системы должны быть совместимы. В то время как для Бундесвера, например, компоненты устанавливаются на четырёхосных грузовиках, компоненты для Швейцарии должны устанавливаться на прицепах, что также является распространённой практикой в США. Даже если политическое соглашение будет достигнуто, такие технические детали все равно придется прояснить, - говорится в статье.

Patriot для Украины

Ранее СМИ писали, что система противовоздушной обороны Patriot, которую приобретет Германия для передачи Украине, все еще строится и будет готова к передаче Украине не ранее чем через 6-8 месяцев.

Также сообщалось, что Германия планирует потратить на ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot, которые передаст украинской армии, около 5 миллиардов евро.

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