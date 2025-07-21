По области также действует повышенный уровень опасности.

В Харькове неделя начинается со штормового предупреждения. В городе на 21 июля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 21 июля ожидается по городу шквал, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области, где местами также ожидаются шквалы до 15-20 м/с. "Будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики.

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Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Также утром и днем по городу и области ожидается гроза.

Понедельник, 21 июля, отметится переменной облачностью. Днем на Харьковщине возможен кратковременный дождь. В утренние и дневные часы местами прогнозируются грозы. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22-27°, местами до 30°.

В Харькове днем возможен кратковременный дождь, а также гроза утром и днем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в городе 24-26°.

Во вторник, 22 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение суток местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер сохранится юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 16-21°, днем 25-30°.

Вторник, 23 июля, принесет на Харьковщину облачную погоду с прояснениями. В ночное время в некоторых районах возможен слабый кратковременный дождь. Днем также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 24-29°.

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