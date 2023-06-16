Общая сумма, которую правительство Швеции направит на помощь Украине, составит 250 миллионов шведских крон.

Правительство Швеции приняло решение о новом пакете помощи для Украины, который был представлен на встрече с Контактной группой по обороне Украины в Брюсселе 15 июня. В частности, украинские летчики будут обучаться на истребителях JAS 39 Gripen.

На правительственном сайте указано, что Украина получит помощь в размере 140 миллионов шведских крон через британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для закупки оборонной техники для Украины. Среди прочего фонд планирует закупить роботов дальнего радиуса действия для безвозмездной передачи Украине.

Правительство также объявило о выделении 90 миллионов шведских крон в фонд поддержки НАТО для Украины. Целью фонда является приобретение оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военной учебной техники и поддержка укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

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Кроме того, перед вооруженными силами страны поставили ​​задачу ознакомительного обучения украинских пилотов и связанного с ними авиационного персонала на JAS 39. Об этом просили украинские вооруженные силы, поскольку одной из самых неотложных мер является укрепление украинской ПВО современным боевым авиационным комплексом.

Правительство Швеции решило, что ВСУ реализуют решение о поставках систем военной техники в Украину. В рамках решения по снабжению шведские вооруженные силы могут иметь до 60 человек на местах в Польше, Румынии и Словакии.

Также вооруженные силы намерены разработать долгосрочное решение для поставок квалифицированных материальных систем, таких как Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 и Archer. Система снабжения создается в результате сотрудничества между Вооруженными силами, Управлением оборонной техники и нынешней шведской промышленностью. Миссия продлится до 31 декабря 2025 года.

Истребители Gripen для Украины - что известно

Украина долгие месяцы работает над созданием "авиационной коалиции", которая бы способствовала обучению и передачи современных истребителей для защиты украинских городов от российских атак.

В "авиационную" коалицию вошли Британия, США, Польша, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды. Некоторые страны заявили, что готовы предоставить истребители F-16. При этом эксперты допускают, что Украина может получить самолеты Eurofighter от нескольких стран и истребители JAS 39 Gripen от Швеции.

Позже министр обороны Алексей Резников сообщил о важных новостях о "коалиции истребителей". В частности, Украина получила сигнал от Швеции о возможности тестирования на боевых истребителях Gripen.

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