Запад должен использовать это время, чтобы принудить Путина к переговорам.

Министр обороны Великобритании Джон Хили призовет союзников к "50-дневному рывку" по вооружению Украины чтобы принудить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как пишет The Telegraph, на встрече Контактной группы по обороне Хили планирует заявить, что Западу следует значительно увеличить военную поддержку Украины.и заверит, что Великобритания "будет играть свою полную роль в достижении успеха, чтобы поддержать Украину в её борьбе".

"США начали отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир, иначе ему грозят сокрушительные экономические санкции. Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны, в свою очередь, предпринять "50-дневный рывок", чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", приводит издание отрывок из его будущего выступления.

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Ранее Министерство обороны подтвердило, что Великобритания за последние два месяца поставила Украине зенитные ракеты и артиллерийские снаряды на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов. За последние шесть месяцев Великобритания поставила Украине 50 000 беспилотников, а еще 20 000 — от коалиции стран во главе с Великобританией и Латвией.

Ожидается, что в понедельник на заседании UDCG будут приняты дальнейшие обязательства: Германия и Великобритания согласятся закупить больше ракет противовоздушной обороны, используя 170 миллионов евро из Берлина.

Британия и война в Украине

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что он "весьма огорчён" отсутствием интереса Великобритании к Украине, добавив, что отстаивание этой позиции является его главным приоритетом.

"Интерес к Украине и аппетит сейчас очень низкие. Мне это очень печально. Я имею в виду, [эта тема] как-то приходит и уходит, но для меня это главное", - сказал бывший глава британского правительства.

В то же варемя Великобритания продолжает оказывать Украине вполне реальную военную помощь. Кроме того, Лондон продолжает вводить новые санкции против России.

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