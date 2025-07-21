Если вы не хотите навредить растениям, то перед тем, как браться за расчистку их от лишних веток, нужно узнать несколько нюансов.

Не все любители потрудиться в саду знают, можно ли обрезать деревья в июле, а это достаточно важная работа, которая может повлиять на будущий урожай.

Как оказывается, в середине лета нужно проводить обрезку плодовых деревьев, чтобы избавить их от лишних веток и таким образом уменьшить вероятность появления и распространения грибковых заболеваний, а также помочь растению направить питательные вещества в правильное русло. Благодаря обрезке плоды получат больше питания и смогут лучше вызреть, поскольку не будут прикрыты лишней зеленью.

Какие плодовые деревья нужно обрезать летом

В разгар лета необходимо расчистить от веток косточковые плодовые деревья – сливы, абрикосы и вишни.

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Еще поработать нужно с такими семечковыми культурами:

Груша.

Яблоня.

Теперь вы точно знаете, можно ли обрезать абрикос в июле и еще ряд других популярных плодовых деревьев. А сейчас разберемся с нюансами.

Когда будете обрезать растения – после каждого из них нужно дезинфицировать секатор или пилу. Лучше не пренебрегать этим – если одно дерево было чем-то заражено, вы не перенесете заболевание на другое.

Можно ли обрезать грушу в июле, вишню и другие деревья – важные правила

Не нужно срезать совсем зеленые побеги, обрезаются те молодые ветки, которые в начале ответвления уже стали деревенеть и достигли длины более 40 или 50 сантиметров. Молодые побеги можно делать длиной до 25 сантиметров или даже короче. В таком случае растения, в частности вишня, могут начать хорошо формировать новые плодовые почки. Теперь нет сомнений в том, можно ли обрезать вишню в июле, и понятно, как правильно это делать.

С груши, яблони, сливы и абрикоса также нужно срезать те свежие длинные побеги, которые возле разветвления уже начали становиться деревянными. Важно не переусердствовать с уборкой лишних веток – если срезать слишком много "молодняка", растение может стать более слабым, а значит повысится его склонность к разным заболеваниям, и ему будет тяжелее удерживать плоды до созревания.

Чтобы не навредить деревьям, важно во время обрезки придерживаться такого ключевого правила – работайте утром или вечером. Именно в это время солнце еще не так сильно печет.

Благодаря выбору такого времени для работы, вы не допустите того, чтобы на срезах образовались ожоги от солнца, да и сами не получите солнечный или тепловой удар.

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