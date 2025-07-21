Для экономии важно знать, на какой скорости лучший расход топлива.

Все владельцы автомобилей, работающих на топливе, вынуждены регулярно заправлять свое транспортное средство. Естественно, они пытаются всячески сэкономить, ведь цены на бензин и дизель сейчас "кусаются". Что же говорят водители относительно того, на какой скорости лучший расход топлива, расскажем в материале.

На какой передаче больше расход бензина - золотое правило

То, с какой интенсивность двигатель "ест" топливо, зависит от множества факторов, таких как марка и техническое состояние автомобиля, стиль езды водителя, погода и качество дороги. Важно знать, какие из передач самые экономные. Считается, что на низких передачах уровень расхода топлива самый высокий, ведь на них двигатель работает в режиме повышенных оборотов для обеспечения усилия для движения. Поэтому рекомендуется переключать передачи на более высокие при увеличении скорости езды. Закономерность простая: чем ниже передача, тем больше расход бензина и наоборот.

При какой скорости увеличивается расход топлива - опыт водителей

Автоэксперты утверждают, что самой оптимальной в плане экономии бензина считается скорость в районе 70-90 километров в час (в городе и на трассе соответственно). Если ехать быстрее, то расход топлива резко увеличивается из-за роста уровня сопротивления воздуха. Например, при скорости 120 км/ч двигатель сжигает примерно на 20% больше горючего, чем при 90 км/ч. После достижения 150 км/ч расход топлива достигает своего пикового значения.

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Посмотрим, что же говорят на этот счет водители. Один из автомобилистов на Reddit, ссылаясь на исследования Аргоннской национальной лаборатории, фактически подтвердил общепринятую позицию. Он написал, что автомобили с бензиновым двигателем достигают максимальной экономии топлива при скорости 80 км/ч. По его словам, расход топлива автомобилей на дизеле постепенно снижается от 75 до 80 км/ч, а затем резко возрастает. Гибридный электромобиль теряет эффективность в диапазоне от 75 до 120 км/ч.

Другой водитель отметил, что у каждого автомобиля есть своя скорость, которая обеспечивает максимальную экономичность. Он утверждает, что она определяется общим передаточным отношением между двигателем и ведущими колёсами, расходом топлива при оборотах двигателя, достаточных для поддержания определённой скорости и общим сопротивлением автомобиля.

"По моему опыту вождения различных автомобилей я пришёл к выводу, что скорость 56-75 км/ч обеспечивает максимальную экономичность. На более высоких скоростях сопротивление растёт экспоненциально, и только суперповышающая передача и аэродинамика, препятствующая воздействию ветра, могут повысить экономичность", - добавил он.

Еще один пользователь утверждает, что при удвоении скорости нужно учетверить мощность, необходимую для преодоления сопротивления воздуха, что потребует больше топлива. Он также подтвердил, что большинство автомобилей рассчитаны на максимальную эффективность при скорости 90 км/ч.

"Больше скорости = больше экономичности. Есть ли в этом доля правды? Вкратце, нет. Обычно существует оптимальное значение скорости 60-96 км/ч", - написал другой автомобилист.

Ранее мы писали, как правильно ездить, чтобы экономить бензин.

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