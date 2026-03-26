Большая страна построила свой первый F-39E Gripen (фото)

Бразилия достигла важной вехи в программе оснащения самолетами Gripen.

В Гавиан-Пейшоту (штат Сан-Паулу) в присутствии президента Бразилии Лулы да Сильвы состоялась церемония презентации первого истребителя F-39E Gripen бразильского производства. Об этом сообщает Defense Express.

Контракт стоимостью 39,3 млрд шведских крон (5,4 млрд долларов) на разработку и производство 36 самолетов – 28 одноместных и 8 двухместных – был подписан командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года.

По данным Defense Express, завершить поставки, включая локализованные истребители, планировалось к 2024 году.

Таким образом, темпы реализации проекта существенно отстают от запланированных. На данный момент Бразилия получила из Швеции 11 истребителей Gripen. Самолет, собранный непосредственно в Бразилии, передадут ВВС позже – после завершения всех необходимых испытаний.

Причиной задержек, из-за которых на данный момент выполнено лишь около трети поставок, стал комплекс проблем. Они возникли из-за того, что контракт на закупку истребителей подписали еще до фактической готовности JAS 39E/F к серийному производству.

К этому добавились финансовые трудности и политическая нестабильность в Бразилии, а также пандемия COVID-19, которая существенно повлияла на глобальные производственные процессы. В итоге первый боевой Gripen E, собранный в Швеции, Бразилия получила только в 2021 году.

По мнению специалистов портала, эта история наглядно показывает, что даже тщательно продуманный план в любой момент может пойти не по сценарию.

Gripen для Украины – что нужно знать

Этот вопрос чрезвычайно актуален для Украины, ведь Киев неоднократно давал понять, что хочет получить шведский самолет.

Напомним, в прошлом году Украина сделала важный шаг к укреплению своих Воздушных сил: Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по закупке до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E.

Это может стать одной из самых масштабных оборонных сделок за весь период войны. В то же время по состоянию на начало 2026 года у Украины не было твердых контрактов на поставку новых истребителей.

