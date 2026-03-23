Появились фотографии истребителя F-22 'Raptor 2.0', который получил новые возможности

Программа модернизации направлена на продление срока службы истребителя.

Американский авиационный фотограф Джарод Гамильтон опубликовал фото модернизированного F-22 Raptor. На них обратил внимание портал Army Recognition.

Для "Raptor 2.0" создали малозаметные подвесные топливные баки для увеличения дальности полета, а также подвесные инфракрасные датчики поиска и сопровождения (IRST), которые повышают ситуационную осведомленность пилота.

Изначально истребитель F-22 проектировался с интегрированной инфракрасной системой поиска и сопровождения, но впоследствии от нее отказались из соображений экономии.

Из-за этого самолет не может самостоятельно осуществлять оптический поиск, полагаясь на внешние средства и боеприпасы с GPS-наведением, которые не требуют оптического наведения.

Стоит также отметить, что система IRST особенно эффективна для обнаружения малозаметных целей, что приобретает особую актуальность в Тихоокеанском регионе, где быстро растет количество китайских истребителей-"невидимок".

Нельзя исключать, что эти модули могут выполнять и другие функции, например, обеспечивать радиоэлектронную борьбу или сетевое взаимодействие с беспилотными аппаратами.

Установка датчиков IRST повысит радиолокационную заметность F-22, однако считается, что преимущества модернизации значительно превышают недостатки. Напомним, макет F-22 с подвесными баками и датчиками был продемонстрирован в феврале 2026 года.

