Швейцарскую компанию Destinus основал бизнесмен Михаил Кокорич, ранее возглавлявший российскую Dauria Aerospace.

Известный благодаря своим проектам гиперзвуковых ракетопланов швейцарский стартап Destinus тайно поставляет Украине ударные БПЛА. Об этом пишет французское издание Challenges.

Компанию Destinus называют "одним из основных европейских поставщиков военных беспилотных летательных аппаратов в Украине". Утверждается, что, начиная со второго квартала прошлого года, она поставила нашей стране сотни дешевых БПЛА дальнего действия.

Речь идет о винтовых аппаратах Lord, имеющих дальность от 750 до более чем 2000 км. Они могут наносить удары по наземным целям, проводить разведку, а также ставить препятствия. Дальность Lord, вероятно, выше, чем у украинских БПЛА похожего назначения, таких как UJ-22, UJ-25 Skyline и UJ-26 Beaver.

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С 2024 года Destinus поставляет Украине два других типа БПЛА — Ruta и Hornet. Ruta имеет реактивный двигатель. Дрон можно применять как для разведки, так и для поражения наземных целей. Его дальность - 300 км. В свою очередь Hornet можно использовать для перехвата вражеских беспилотников.

Компания Destinus - что известно

Компанию Destinus бывший российский (а теперь швейцарский) бизнесмен Михаил Кокорич основал в 2021 году. Она получила известность благодаря проектам своих гиперзвуковых ракетопланов. Еще раньше Кокорич основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace: она существовала с 2011 по 2018 год.

Удар по российской экономике

Украина все чаще использует дроны дальнего действия для ударов по объектам, важным для экономики РФ. Так, январские атаки повлекли серьезные перебои в экспорте из балтийских портов.

Атакам подвергаются и российские производители дронов, в частности хорошо известных "ланцетов". В частности, после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в августе, у россиян начались проблемы с этими БПЛА.

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