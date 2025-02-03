Россия еще не произвела значительного количества Су-57, что вызывает вопросы о ее способности выпускать достаточное количество "Охотников".

Российский С-70 "Охотник" это ударный беспилотник, разработанный для совместной работы с истребителями Су-57 "Фэлон" в роли "верного ведущего". Благодаря внутреннему отсеку для оружия и возможностям искусственного интеллекта (ИИ), этот БПЛА представляет потенциальную угрозу, но его реальная эффективность остается неопределенной.

Об этом в статье для 19FortyFive пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-работник Пентагона как высококвалифицированный эксперт в офисе помощника министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

Основные вызовы и вопросы:

Неизвестно, насколько эффективна стелс-технология этого беспилотника, особенно в аспектах управления теплом двигателя и уменьшения радиолокационной заметности.

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Возникают также сомнения относительно способности России производить его в большом количестве из-за ограниченных промышленных мощностей.

Недавнее сбитие С-70 в Украине может дать важную информацию о сетевых возможностях "Охотника" и его ИИ. Россия настаивает на концепции пилотируемых и беспилотных команд, но неизвестно, сможет ли она достичь уровня США в этой сфере.

Операционные возможности:

По словам профессора Вадима Козюлина из Российской академии военных наук, в арсенал "Охотника" входят ракеты "воздух-поверхность" и ряд бомб (планирующих и управляемых оператором), которые не подвешены на крыльях, а скрыты внутри корпуса, чтобы уменьшить видимость на радарах противника.

Эта конфигурация позволяет уменьшить заметность на радарах, однако может создать дополнительные вызовы в отношении конструктивных особенностей корпуса, что влияет на эффективность стелса.

Низкая заметность зависит не только от формы БПЛА, но и от управления тепловым следом. Пока неизвестно, насколько эффективно "Охотник" снижает тепловую сигнатуру, а также используются ли специальные покрытия для поглощения радиолокационных волн и какое решение применяется для управления выхлопом двигателя.

Развитие ИИ является ключевым аспектом эффективности этого БПЛА. По данным Russia Beyond, разработка возможностей искусственного интеллекта для дрона экспоненциально увеличивает его способность обрабатывать данные датчиков, целевую информацию и работать с другими беспилотными и пилотируемыми системами.

Оптимизация атак, уменьшение задержек передачи данных и сетевые взаимодействия могут существенно повысить угрозу от этого дрона, если Россия сможет эффективно реализовать эти технологии.

Россия еще не произвела значительного количества Су-57, что вызывает вопросы о ее способности выпускать достаточное количество "Охотников". Даже ограниченное количество таких БПЛА может быть угрозой, но масштабирование производства может оказаться сложной задачей.

Инцидент в Украине

Сбой или сбитие С-70 "Охотник" во время войны в Украине может предоставить важные разведывательные данные для Запада и Украины. Это касается электроники, сетевых возможностей и уровня развития ИИ в боевых условиях.

По сообщениям, во время операции беспилотник действовал в координации с Су-57, что подтверждает попытки России реализовать концепцию "верного ведущего". Однако появились данные, что он был сбит дружественным огнем, что может свидетельствовать о недостатках в коммуникационных или управленческих системах.

Сбитие российского беспилотника "Охотник"

Как сообщал УНИАН, ранее издание Forbes заявило, что новейший российский беспилотник С-70 "Охотник" вышел из-под контроля над территорией Украины и был сбит истребителем Су-57, который его сопровождал.

Сразу после сбития БпЛА россияне выпустили по месту его падения ракету "Искандер", чтобы уничтожить обломки.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что шокирован новейшим БПЛА россиян. Так, "Охотник", который должен быть малозаметным, можно "видеть" на расстоянии 500 километров.

По словам Криволапа, в России работают над так называемыми "стелс-дронами" С-70 "Охотник" уже 12 лет. По его информации, сейчас в России осталось фактически два дрона типа "Охотник", еще три пытаются выпустить.

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