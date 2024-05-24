Россия использует Су-34 для запусков КАБов / фото ua.depositphotos.com

Чуть больше чем через два месяца после первого обнародования обломков российской планирующей бомбы нового типа, появились фото, на которых можно детально рассмотреть УМПБ Д-30СН. Об этом сообщает The War Zone.

Также можно видеть видео применения российских управляемых авиабомб с фронтового бомбардировщика Су-34, который, насколько можно судить, выступает штатным носителем боеприпаса нового типа.

фото.com/Archer83Able

Эксперты обратили внимание на то, что внешне оружие выглядит гораздо более совершенным, чем обычные УМПК, которые имеют откровенно кустарный вид.

Видео дня

Интересно, что на новых фотографиях УМПБ Д-30СН не видно признаков силовой установки, которая бы обеспечила значительное увеличение дальности полета бомбы.

Россияне показали 'таинственную' авиабомбу УМПБ Д-30СН, подвешенную под Су-34 (фото, видео)

В прошлом ходили слухи, что оружие может иметь небольшой турбореактивный двигатель. И хотя это все еще остается возможным, на данном этапе нет свидетельств о существовании такой силовой установки.

Россияне показали 'таинственную' авиабомбу УМПБ Д-30СН, подвешенную под Су-34 (фото, видео)

Также ходили слухи, что УМПБ Д-30СН может быть оружием двойного назначения, которое можно запускать не только с самолетов, но и с наземной реактивной артиллерии. Опять же, пока доказательств об этом нет, однако саму концепцию в теории можно реализовать.

По неподтвержденным данным, УМПБ Д-30СН использует инерциальную и спутниковую навигацию. Дальность действия бомбы может составлять примерно 70 км. Она имеет относительно небольшую боевую часть и в целом не столь разрушительна, как некоторые боеприпасы с УМПК.

УМПБ Д-30СН в войне против Украины

Напомним, россияне начали активно использовать УМПБ Д-30СН еще в марте этого года. Новыми бомбами, в частности, наносили удары по Харькову.

Судя по официальным заявлениям, бомба имеет достаточно низкую (как для современного управляемого вооружения) точность. Впрочем, она все равно представляет угрозу: в первую очередь, для обычных граждан.

Эксперты называют УМПБ Д-30СН аналогом знаменитых американских боеприпасов семейства Small Diameter Bomb. Последние также имеют большую дальность, которая может превышать 100 км.

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