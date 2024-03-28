Эти боеприпасы имеют мощную боевую часть и реактивный двигатель.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты тестируют авиационную бомбу УМПБ Д-30СН в реальных боевых условиях. На днях враг, предварительно, атаковал с ее помощью Харьков.

Эксперт рассказал LIGA.net, что этот боеприпас является аналогом американского GLSDB. Его проект РФ забросила в 2010-х годах и возобновила в начале полномасштабной войны. В компиляции между собой авиационной бомбы, которой является GLSDB, - это GBU-39/B SDB, а также разгонный блок M26 от реактивного снаряда, который используют реактивные системы залпового огня M270 HIMARS и российские УМПБ Д-30СМ.

"В целом, что он дает: это фактически авиационная бомба, которая сама по себе имеет более мощную боевую часть, чем реактивный снаряд 122 калибра для БМ-21 "Град" или даже для БМ-27 "Ураган", - отметил Коваленко.

Видео дня

По его словам, эти боеприпасы могут наносить удары более высокоточно, чем реактивные системы залпового огня или авиационные бомбы с универсальным модулем и планированием и коррекцией полета. Эксперт отметил, что УМПБ Д-30СН имеют:

более мощную боевую часть;

реактивный двигатель;

большее расстояние полета;

большую скорость.

"То есть фактически они по характеристикам лучше, но это не значит, что их много, что их будут использовать сотнями", - успокоил Коваленко.

Ему также неизвестно, сбивали ли уже украинские системы противовоздушной обороны такие бомбы. Их использование фиксировалось в Донецкой и Херсонской областях.

"Поэтому в принципе их на определенных локациях использовали, но была информация, что они, несмотря на то что должны иметь достаточно неплохую точность, не попали туда, куда надо", - подытожил эксперт.

Применение УМПБ Д-30 СН по Харькову

Как недавно сообщал УНИАН, российская армия впервые с 2022 года ударила по Харькову авиабомбами. По словам правоохранителей, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250".

В полиции показали видео первых минут после атаки. Кадры с нагрудных камер правоохранителей опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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