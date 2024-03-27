По данным полиции, враг попал по зданию школы и посреди жилых домов.

Российская армия впервые с 2022 года ударила по Харькову авиабомбами. Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"По Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года. Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время", - рассказал полицейский.

Болвинов добавил, что под ударом оказался Шевченковский район.

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"По информации, которая проверяется, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250", - рассказал полицейский.

По его данным, есть два "прилета" - первое попадание по общеобразовательной школе, второе - прямо посреди жилых домов.

Он отметил, что погибший в результате обстрела мужчина во время удара находился на улице, возле дома. На месте работают все службы, началась спасательная операция.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажный жилые дома, а также три автомобиля.

Удар по Харькову 27 марта - что известно

Сегодня российские оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых - четверо детей.

Повреждены жилые дома и здание Института неотложной хирургии.

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