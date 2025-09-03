Украина уже сбивала подобные модификации Shahed с искусственным интеллектом и инфракрасной оптикой.

Россия применила на фронте новую версию дрона-камикадзе "Герань-2"/Shahed-136 серии "Ъ", оборудованную камерой и модемом для передачи видео. Об этом сообщают специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш и Телеграм-канал "Полковник ГШ".

По данным экспертов, камера не интегрирована в носовую часть, а закреплена снизу корпуса на гиростабилизированном подвесе. Это техническое решение позволяет осуществлять видеотрансляцию в реальном времени и даже дистанционно управлять дроном через радиоканал. В то же время передача сигнала возможна только в зоне действия российской сетевой инфраструктуры и сопровождается задержками.

Это не первый случай модернизации Shahed российской стороной. В июне украинские военные сбили новый вариант беспилотника на Сумском направлении. Он был оборудован мини-компьютером Nvidia Jetson Orin, разработанным для задач искусственного интеллекта и обработки видео, а также инфракрасной камерой. Такая система позволяла анализировать полученное изображение, сравнивать его с моделями и выполнять донаведение или выбор целей в автоматическом режиме.

Видео дня

Кроме того, в этой версии Shahed был установлен радиомодем и подсистема для передачи видео и телеметрии, а также для группового управления. По оценкам издания "Милитарный", сбитый дрон с бортовым номером MS001 принадлежал к линейке Shahed-236, что свидетельствует о дальнейшем усовершенствовании иранских разработок в сотрудничестве с Россией.

Таким образом, появление новой модификации "Герань-2" подтверждает, что Россия продолжает совершенствовать беспилотные системы, сочетая их ударные возможности с разведывательными функциями.

Российские "шахеды" - последние новости

Как сообщал УНИАН, за последние два месяца - июль и август Вооруженные Силы Украины и Служба безопасности Украины осуществили ряд успешных ударов по объектам российского производства и мест хранения ударных дронов Shahed. Благодаря этому удалось снизить количество их запусков с 6 303 в июле до 4 132 в августе, то есть на треть.

В то же время прослеживается тенденция к накоплению этих беспилотников. По подсчетам, россияне осуществляют массированные пуски примерно через 3-4 дня после аналогичных крупных атак.

Вас также могут заинтересовать новости: