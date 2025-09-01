В августе страна-агрессор уменьшила на треть количество запусков "Шахедов" по Украине.

За последние два месяца - июль и август Вооруженные Силы Украины и Служба безопасности Украины осуществили ряд успешных ударов по объектам российского производства и местам хранения ударных дронов Shahed. Благодаря этому, как пишет издание Милитарный, удалось снизить количество их запусков с 6 303 в июле до 4 132 в августе, то есть на треть.

Издание считает, что уменьшение врагом количества запущенных по Украине беспилотников свидетельствует не только об успешности ударов Сил обороны Украины по производственным объектам, но и указывает на то, что в России возникли проблемы в цепочке предприятий, задействованных в производстве ударных дронов типа Shahed.

В то же время, отмечает издание, прослеживается тенденция к накоплению этих беспилотников. По подсчетам, россияне осуществляют массированные пуски примерно через 3-4 дня после аналогичных крупных атак.

Указывается, что хотя тенденция к накоплению дронов у врага сохранилась и в августе, однако масштабы таких "пулов" были значительно меньше, чем в июле. Приводятся данные, что в июле россияне тратили примерно три дня на накопление, запуская в этот период от 80 до 200 ударных дронов, а затем осуществляли массированный пуск уже 728 аппаратов.

В августе, как отмечается, подобная стратегия была менее заметной. За раз враг запускал 50-60 дронов, во время "пиковых" атак это количество увеличивалось до 100-120 аппаратов - то есть лишь вдвое больше, чем в обычные дни.

То есть, эти данные указывают, что уменьшение интенсивности запусков ударных дронов по Украине стало возможным благодаря эффективным ударам украинских военных по российским производственным предприятиям этих беспилотников и по логистическим складам.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить противовоздушную оборону для защиты энергетических объектов Украины из-за угрозы нового энергетического террора со стороны России. Также президент Украины сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров будет заниматься вопросом закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности по стране, чтобы можно было эффективнее сбивать "Шахеды".

Также мы писали, что заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский поделился, что сейчас есть предложения по совершенствованию системы противовоздушной обороны страны. Он добавил, что вскоре мы увидим некоторые очень интересные изменения в ее работе. Храпчинский рассказал, что средства РЭБ активно разворачиваются практически по всей территории Украины, но враг использует большое количество разнообразных целей с постоянным изменением маршрутов, высоты и тактики применения.

