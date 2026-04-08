Как РФ получила часть украинского флота, в частности крейсер 'Москва': эксперт раскрыл подробности

После распада СССР Украина унаследовала лишь часть Черноморского флота, тогда как большинство самых мощных кораблей фактически забрала Россия. Военно-морской обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал УНИАН, какие советские корабли стали основой нового украинского флота, кому на самом деле принадлежал крейсер "Москва" и какую часть кораблей присвоила себе Россия.

Какие корабли строили в Украине во времена СССР? Насколько это были мощные суда?

Мы строили самые большие корабли, которые были в советском флоте, в частности авианосцы. Их строили только в Николаеве, и больше нигде такого не было. Один из них - "Адмирал Кузнецов" - фактически вывели из Украины еще в 1991 году, во время распада СССР. Корабль тогда находился на испытаниях в Севастополе, и россияне его срочно перегнали на север, даже не предупредив часть экипажа.

Видео дня

Другой недостроенный авианосец долгое время стоял в Николаеве, после чего его продали Китаю, где завершили работы. Еще один проект - атомный "Ульяновск" - так и не был достроен, его разобрали прямо на стапеле, даже на воду не успели спустить. Ведь после распада Союза достроить такие сложные корабли стало практически невозможно - многие контрагенты находились в других республиках, многие технологии остались в России, некоторые предприятия, которые что-то изготавливали и находились в Украине, - вообще исчезли. Плюс - экономический кризис, поэтому недостройки просто "порезали".

В целом во времена СССР Украина производила разнообразные сложные суда:

Авианосцы и ракетные крейсеры;

Противолодочные корабли и спасательные суда;

Пограничные корабли второго ранга (например, "Сагайдачный");

Экспериментальные и специальные суда, включая корабли разведки;

Корабли космического флота для поддержки спутниковой связи (например, "Академик Сергей Королев");

Суда рыбопромышленного флота, траулеры, рефрижераторы;

Крупные сухогрузы, балкеры для перевозки навалочных грузов.

На территории Украины также строили подводные лодки и экспериментальные суда для испытания вооружения. Полигоны для таких испытаний существовали в Крыму - возле Феодосии и Балаклавы.

Что Россия фактически забрала из украинского флота после распада Союза? И как тогда делили флот?

На момент распада Союза в 91-м году Украина претендовала на Черноморский флот полностью. И в принципе это было бы справедливо, потому что у нас самая длинная береговая линия, а побережье России в Черном и Азовском морях было значительно меньше (12-15%). Но Россия не была заинтересована в появлении сильного конкурента, поэтому всячески затягивала процесс распределения.

Поэтому они вредили нам - часть кораблей выводили или переводили в другие флоты. Ситуацию осложнял и экономический кризис. Но люди, и обычные граждане, и военнослужащие, проходившие службу, задавали себе вопрос: "Почему флот вроде бы общий, но он почему-то в Москве?"

И все это продолжалось до того момента, когда в Донузлаве (Крым - ред.) на корабле СКР подняли украинский флаг, и он отправился в Одессу. Это было решение экипажа, который заявил, что желает служить в Украине, потому что, во-первых, флот базировался в украинском Крыму, а, во-вторых, большинство моряков призывались именно отсюда.

Хотя тогда Кучма (Леонид Кучма, в то время был премьер-министром Украины с 13 октября 1992 по 21 сентября 1993 года, - ред. УНИАН) не спешил обострять отношения с Москвой. В конце концов, раздел флота все же состоялся примерно поровну. Но был кризис, поэтому за счет искусственно созданного долга Россия говорила: "У вас есть такой долг за газ, за то или иное - отдавайте кораблями". И на переговорах тогдашний министр обороны Украины Константин Морозов сказал, что мы не будем идти на такие условия, а Кучма ответил, что их нужно принять. И тогда Морозов, кстати, уволился.

Какие самые ценные корабли Украина получила после распада СССР и что с ними произошло?

Тогда из той половины, которую мы получили, забрали определенное количество. Кажется, у нас осталось 17%, часть из них была небоеспособна - их ограбили, сняли все, что можно было. В том числе, кстати, мы получили крейсер "Москва", который потопили в этой войне. Он сначала назывался "Слава" и находился на ремонте в Николаеве еще с 1989 года. После распада СССР он оставался в Украине, но подчинялся Москве. Впоследствии Россия фактически забрала корабль, переименовала его и включила в свой флот.

Это был головный корабль серии мощных ракетных крейсеров, предназначенных для поражения авианосцев - так называемые "корабли-убийцы". Всего планировалось четыре таких судна, но один крейсер, "Украина", так и не достроили, хотя дважды пытались это сделать, но большая часть комплектующих вооружения находится в России. А без вооружения кому он нужен такой? Продать его не смогли.

Впрочем, часть кораблей оказалась боеспособной и вступила в строй. В частности, корабль управления "Славутич", фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Луцк" и десантный корабль "Донец" - эти четыре ласточки стали основой нового украинского флота. Также корабли морской пограничной охраны (КГБ) полностью приняли украинскую присягу и не разделились.

Кроме того, из состава морской пограничной охраны Украине передали два сторожевых корабля - "Чернигов" и "Черкассы".

Какие корабли Украина продавала за границу в период независимости? Кто их покупал и о каких проектах идет речь? В частности, на днях СМИ писали о десантных кораблях типа "Зубр" для Китая.

Многие корабли после распада СССР просто списывали и резали на металл - и в Севастополе, и в Николаеве, часть - как металлолом - передавали России в счет долгов. Часто даже не хватало средств на утилизацию, поэтому суда годами стояли заброшенными.

По состоянию на 2013 год у Украины почти не было новых кораблей, кроме нескольких достроенных ранее, в частности корветов "Луцк" и "Тернополь", который долгое время оставался в Северной бухте Севастополя, где российское командование даже пыталось убедить экипаж перейти на их сторону. Однако командир отказался, сказав, что "русские не сдаются", поскольку сам был россиянином.

А "Зубры", созданные на феодосийском заводе "Море", Украина продавала Китаю в 2000-х годах. На самом деле это уникальные десантные корабли - они способны двигаться не только по воде, но и "парить" над поверхностью на воздушной подушке, то есть они могут выходить на берег практически в любом месте. И они оснащены украинскими газотурбинными установками, произведенными в Николаеве. Более того, Украина и в дальнейшем поставляла для них турбины, ведь Китай строил корпуса, но зависел от украинских двигателей.

Последние корабли по этому контракту передали примерно в 2009–2011 годах, а завершающие поставки происходили буквально накануне оккупации Крыма. Россия пыталась вмешаться и предложила Китаю сотрудничество, однако Пекин решил соблюсти контракт с Украиной. Уже после оккупации Крыма россияне захватили завод "Море".

До этого Украина вместе с Россией также продавала такие десантные корабли Греции: по два корабля от каждой страны. Россия поставляла резиновую "юбку", так как у нас не было соответствующих технологий, а Украина отвечала за газовые турбины. Россияне строили два на Балтийском флоте, кажется, в Санкт-Петербурге, а Украина - два своих в Шереметьево.

Один из украинских кораблей приняли, а второй вернули обратно из-за якобы проблем со сваркой, возможно, это была провокация.

У нас также был проект по кораблям "Гюрза" с Таджикистаном - это речной бронекатер. Был американский грант для пограничной службы Таджикистана, который граничит с Афганистаном вдоль реки Амударьи. А это маршрут наркотрафика в Центральную Азию и далее в Россию. Поэтому для усиления контроля там использовали катера проекта 1204 "Шмель", которые строились в Украине, на заводе "Ленинская кузница" в Киеве в начале 2000-х годов.

Продажа "Зубров" Китаю - это был успешный экспорт украинских технологий или пример того, как мы теряли собственный потенциал?

Это абсолютно нормальный пример экспорта военных технологий - стандартная практика для стран, и он выгоден для Украины. В частности, что касается "Зубров" - мы производим турбины, которые имеют определенный ресурс, которые нужно менять время от времени. Вот прошло уже 12 лет, и мы продолжаем их производить и продавать - это выгодно для страны, потому что это прибыль. Этим занимаются все промышленно развитые страны, и Франция, и Соединенные Штаты, кто угодно. Ну, а чем мы хуже?

Учитывая потери Черноморского флота РФ в этой войне, не выглядит ли ставка на большие корабли устаревшей? Что стоит строить Украине после войны?

Вы знаете, это ошибочное мнение: что построить - то или другое. Вундерваффе не существует, так же как не существует универсальных кораблей, которые были бы "на все случаи жизни". То, что происходит сейчас на Черном море, - это вовсе не тенденция мирового кораблестроения.

Потому что корабль должен быть универсальной платформой, пригодной для выполнения различных задач, но специализированной для определенных, скажем так, миссий.

Например, когда-то пираты захватили украинский сухогруз "Фаина" у берегов Африки и удерживали экипаж в заложниках. Отправить собственные корабли не было возможности, поэтому пришлось выплатить выкуп за наше судно с нашим вооружением для Уганды - миллионы долларов через лондонский банк. Поэтому из этой ситуации были сделаны определенные выводы, и в 2013 году вместе с ЕС и НАТО мы присоединились к антипиратским миссиям в Аденском заливе и Индийском океане. Там участвовали наши корветы "Луцк" и "Тернополь", а также фрегат "Гетман Сагайдачный", который, кстати, показал высокий результат: из четырех задержаний на 20 кораблей одно или два были именно его.

Поэтому корабли должны строиться для конкретных задач. Когда-то Великобритания стала мощной морской державой благодаря закону, согласно которому британские товары могли вывозиться только британскими судами, а все остальные платили за это. Американцы сделали нечто подобное. В Украине же сегодня грузы из украинских портов может перевозить кто угодно, что лишает нас контроля и прибыли.

Сильный торговый флот - основа экономики, а его защиту обеспечивают боевые корабли, способные выйти в любую точку мирового океана и при необходимости освобождать захваченных заложников. Для этого нужны не просто катера или дроны, а полноценные патрульные или боевые корабли.

справка Владимир Заблоцкий военно-морской обозреватель Defence Express, капитан 1 ранга в отставке Также работает с журналом «Украинская неделя». Ранее публиковался в ряде профильных изданий, в частности, «Вече», «Камуфляж» и «Войско Украины». По образованию - инженер-кораблестроитель, выпускник Николаевского кораблестроительного института, имеет опыт службы.

