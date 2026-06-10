Россия представила проект неатомной суперсубмарины с 'рекордным боезапасом' (фото)

Ранее россияне уже пытались вывести на рынок лодку под кодовым названием "Амур 1650".

ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация") представила на выставке "ФЛОТ-2026" проект неатомной подводной лодки "Амур 1650" с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой. Об этом российская корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Подводная лодка может действовать до 60 суток как в открытом океане, так и на мелководье, даже при наличии противолодочной обороны. Ее водоизмещение составляет около трех тысяч тонн, а экипаж – 42 человека.

Этот проект имеет один из крупнейших (сами россияне вообще говорят о самом крупном) боезапасов среди неатомных подводных лодок – до 28 единиц вооружения. "Амур 1650" может быть оснащен крылатыми ракетами Club-S или российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами BrahMos.

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В проекте заложена высокая адаптивность – возможна интеграция оборудования заказчика. Широкий ракетный арсенал способен поражать как наземные, так и надводные цели.

По словам россиян, "Амур 1650" отличается высокой скрытностью. На его малозаметность влияют широкий набор средств акустической защиты, обводы корпуса и оборудование с пониженной шумностью. Гидроакустический комплекс корабля обеспечивает "большую дальность обнаружения целей".

Подводные лодки типа "Амур" – другие новости

Стоит сказать, что ранее россияне уже пытались продвинуть на рынок лодку с шифром "Амур 1650", но российская подводная лодка так и не нашла своего покупателя.

В начале 2025 года появились сообщения о том, что Марокко рассматривало российское предложение наряду с европейскими вариантами в рамках планов по приобретению своих первых подводных лодок.

В то же время сделка заключена не была, а строительство ни одного корпуса подводной лодки так и не началось.

Насколько можно судить, тогда предлагали не столь мощный вариант: сообщалось, что корабль может нести около 16 торпед/мин/ракет (а не 28 единиц вооружения, как сейчас).

Отметим, что сам российский флот продолжает активно использовать модернизированные подводные лодки проекта 636.3, что указывает на затяжные проблемы с вводом в строй новых неатомных подводных лодок.

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