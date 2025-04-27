Российские подводные лодки класса 'Лада' на грани краха, - аналитик

Пока российский флот активно эксплуатирует модернизированные подводные лодки класса 636.3 "Кило", что свидетельствует о длительных трудностях с развертыванием новых субмарин.

Подводные лодки класса "Лада" должны были стать заменой устаревших субмарин "Кило" в составе ВМФ России. Они ориентированы на автоматизацию, расширенную сенсорную систему и повышенную малозаметность, предназначены для ближней защиты российских вод и борьбы с вражескими кораблями и подводными лодками. Впрочем, этот проект на грани провала, пишет военный аналитик, журналист Калеб Ларсон в своей колонке для 19FortyFive.

По словам одного из военно-морских экспертов, главным преимуществом класса Lada, вероятно, является гидролокатор. Нос подводной лодки завернут в конформный массив, вероятно, самый большой из всех неатомных подводных лодок. Насколько эффективными будут ее компьютеры при анализе массы данных, которую должен генерировать такой большой массив, остается под вопросом.

"Санкт-Петербург"

Главная подводная лодка серии, "Санкт-Петербург", была заложена в 1997 году, спущена на воду в 2004-м и принята на вооружение в 2010 году. Однако ее гидролокатор и силовая установка выявили серьезные недостатки, потребовавшие пересмотра проекта. Несмотря на присоединение к Северному флоту в 2014 году, модернизация подлодки оказалась слишком дорогой.

Видео дня

Российское агентство ТАСС в 2023 году сообщило о намерении ВМФ России вывести "Санкт-Петербург" из эксплуатации. Согласно неназванным источникам в промышленности и судостроении, предлагаемая модернизация была чрезвычайно дорогой. Военно-морской флот России пришел к выводу, что средства было бы лучше потратить на закупку новой подводной лодки.

С момента ввода в эксплуатацию в 2010 году субмарина участвовала в испытаниях Северным флотом, которые планировалось завершить в 2017 году, хотя по сообщениям, этого не произошло. В апреле 2020 года "Санкт-Петербург" прибыл на Кронштадтский морской завод на программу модернизации, которая сейчас отменена.

"Кронштадт"

В феврале 2024 года флот принял вторую субмарину класса "Лада" - "Кронштадт". На церемонии главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил:

"Кронштадт" будет приписан к Северному флоту".

Ранее предполагалось, что "Кронштадт" и последующие лодки этого класса усилят Балтийский флот, "чтобы омолодить отмирающий подводный потенциал этого флота".

Строительство "Кронштадта" началось в 2005 году, остановилось в 2009-м и возобновилось в 2013-м. Подводную лодку спустили на воду в 2018 году, а испытания продолжались в 2021-2022 годах.

Варианты для экспорта: "Амур"

Россия предлагает экспортные варианты подлодок класса "Лада" - тип "Амур". "Амур-1650", ориентированный на длительные миссии, крупнее "Лады". Амур-950 оснащен системой вертикального пуска для поражения наземных целей. Оба типа не адаптированы для работы через арктический лед.

Несмотря на предложение сотрудничества Индии по строительству подводных лодок "Амур", ВМС Индии выбрали французский вариант из-за медленных темпов российского судостроения. Ни одна страна пока не эксплуатирует подводные лодки типа "Амур".

Несмотря на продолжение проекта "Лада", российский флот активно эксплуатирует модернизированные подводные лодки класса 636.3 "Кило". Это свидетельствует о длительных трудностях с развертыванием класса "Лада". Новые "Кило" будут оставаться основой неатомного подводного флота России на многие годы.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в попытке усилить свои военно-морские возможности Россия возрождает линейные крейсеры класса "Киров" времен Холодной войны, оснащая их системами ПВО С-300.

Вас также могут заинтересовать новости: