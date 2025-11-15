В 2023-24 годах именно КНДР спасла Россию от снарядного голода и, как следствие, возможно даже от поражения в войне.

Северная Корея значительно сократила поставки артиллерийских боеприпасов в Россию из-за исчерпания складских запасов. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель главы Управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, всего с 2023 года Корея поставила России 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Но из-за исчерпания складских запасов в этом году объемы поставок уже были примерно вдвое меньше, чем в 2024 году.

Скибицкий добавил, что, например, в сентябре поставок снарядов из КНДР в Россию не зафиксировали вообще, но в октябре что-то снова поставили.

Представитель ГУР также уточнил, что около половины снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что россиянам пришлось отправлять их на военные заводы для ремонта и приведения в надлежащее состояние.

КНДР освоила производство FPV-дронов

По словам Скибицкого, на фоне сокращения складских запасов артиллерийских снарядов Северная Корея наладила массовое производство военных FPV-дронов и беспилотников среднего радиуса действия.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал представитель ГУР.

Сотрудничество России и КНДР: другие новости

Как писал УНИАН, накануне ГУР сообщило, что Кремль хочет привлечь на заводы по производству "Шахедов" около 12 тысяч работников из КНДР. В частности упоминается завод на территории отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Также мы рассказывали, что Россия заказала у КНДР еще около 5 тысяч "строителей", которых используют для восстановления инфраструктуры, вероятно, в прифронтовых районах. Это не считая около 10 тысяч северокорейских солдат, до сих пор развернутых вдоль украинской границы.

