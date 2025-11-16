Эксперт отмечает, что у россиян возникнет серьезная проблема в том, где взять такое количество самолетов и летчиков, чтобы все эти бомбы сбрасывать.

В СМИ прошла информация со ссылкой на заместителя главы Управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, что Россия планирует изготовить в этом году до 120 000 своих дешевых и разрушительных планирующих авиабомб, в частности, и 500 боеприпасов новой модификации с радиусом действия до 200 км. По поводу таких неутешительных перспектив для Украины УНИАН пообщался с военным экспертом, основателем Благотворительной организации "Реактивная почта" Павлом Нарожным.

Какая-то очень не оптимистичная для страны перспектива. Насколько такие планы врага по производству до 120 тысяч КАБов реальны?

Давайте начнем с производства самой авиабомбы. Планирующая авиабомба, или КАБ, может быть весом от 120 кг до полутора тонн. При этом наиболее ходовая, то есть наиболее часто применяемая, - это авиабомба весом 250 кг. Россияне на эту бомбу ставят специальный модуль УМПК -1 (универсальный модуль планирования и коррекции), который состоит, в частности, из крыльев, сервомоторов, которые поставлялись из Тайваня - сейчас России перекрыли этот путь. Они теперь их где-то в другом месте покупают, потому что своих не производят, но это не может стать проблемой для изготовления бомбы.

Видео дня

Также есть система навигации - это, с технической точки зрения, самая сложная часть. Она двойная - там есть инерционная часть, и она не очень точная. Когда мы говорим о расстоянии 100 км, то отклонение может измеряться сотнями метров, то есть бомба не попадет в цель. Поэтому для управления маршрутом КАБа нужен GPS. Но плюс инерционной части в том, что ее работе нельзя помешать РЭБом. Антенна GPS - это самая сложная часть. РФ их сама производит, это изделие называется "Комета". Но количество их выпуска ограничено, потому что это высокотехнологичный прибор. Сомневаюсь, способна ли Россия производить дополнительно 150 таких антенн. Но это не станет преградой, потому что такого типа антенны россияне покупают и в Китае. Если установлено 16 или 32 антенны, то заглушить их РЭБами становится задачей на уровне фантастики.

Третья составляющая - это сама бомба. Сложно сказать, сколько их осталось у россиян из советских запасов и есть ли они вообще, потому что не бывает бездонных арсеналов и они когда-то заканчиваются. Тогда представим, что им надо будет производить 300 бомб в сутки, например, 250 кг, в которых должно быть примерно 180 кг взрывчатки. То есть для этих 120 тысяч бомб нужно условно 24 тысячи тонн взрывчатки. Россияне сейчас строят завод на 6 млн тонн, то есть, теоретически, у них будет такая возможность закрыть потребность.

Отсюда вывод, что такое количество бомб они, сильно напрягшись, могут сделать. При этом надо понимать, что стоимость одного КАБа - это ориентировочно 100 тысяч долларов. На одну цель россияне могут тратить 2-3 КАБа. По данным Генштаба, обычно фиксируется 60-70 вылетов авиации врага в сутки, и в таком случае они могут сбросить 120-140 бомб. Даже если РЭБ их будет глушить, то они упадут вблизи цели.

Но есть еще вопрос в самолетах.

То есть с производством у них не будет проблем, а вот с количеством самолетов, которые должны нести эти авиабомбы на украинскую землю, сложности?

Когда мы говорим о возможности изготовления 120 тысяч планируемых авиабомб в год, то это означает 328 бомб в день. Таким образом должен произойти рост производства в два с половиной раза. Здесь огромное количество вопросов, как это дело организовать. Но мы уже сказали, что теоретически это реально.

Но все же вопрос номер один в другом. Представим теоретически, что россияне сделали эти бомбы, но какой у них ресурс самолетов, чтобы эти бомбы запускать? У них сейчас и так огромные проблемы с истребителями Су-34. Даже российская пропаганда не скрывает, что они каннибализируют свои самолеты, то есть старые самолеты разбирают на запчасти. Сегодня есть много случаев, когда самолет вылетает с завода, где был на ремонте, и падает.

Поэтому у россиян серьезная проблема возникнет - где взять такое количество самолетов и летчиков, чтобы все эти бомбы сбрасывать. Кроме того, где им взять техников для обслуживания, потому что когда один самолет в воздухе, то на земле его обслуживают где-то 500 инженеров. Россияне и летчиков теряли, и с инженерами у них достаточно туго. Поэтому здесь для них серьезная проблема.

А у россиян есть возможность наладить производство истребителей?

Сомнительно. Ранее в Воздушных силах отмечали, что РФ может в год производить не более 5 таких самолетов, как Су-30, Су-34, Су-35. Плюс не забываем, что было несколько достаточно удачных ударов Сил обороны по аэродромам РФ. Также били по заводу по изготовлению "Кометы" для бомб. Поэтому если речь будет идти о таком большом скоплении бомб, то они станут целью для украинских ракет "Длинный Нептун", "Фламинго" и других дальнобойных средств, которые есть в распоряжении нашей армии.

Если мы говорим о таком количестве КАБов и модернизированных бомб, то какие угрозы они несут для Украины?

Если Скибицкий говорит о 120 тысячах планирующих бомб, то есть КАБов, то у них радиус действия максимум 80 км. Принцип таков, что когда сбрасывается бомба, то она в воздухе раскрывает крылья и летит на цель, потому что у нее нет двигателя. Но надо понимать, что российский самолет не будет рисковать, чтобы сильно приближаться к линии фронта, поэтому будет сбрасывать ее в 30-40 км от нее. Соответственно, расстояние 80 км только на бумаге, а в реальности это до 50 км. И эти КАБы будут нацелены на линию фронта и посыплются на наши укрепления. Задача этих бомб - не высокоточные удары, а забрасывание украинских позиций наибольшим количеством бомб. На уничтожение одного дома, где могут быть наши бойцы, враг уже сегодня может делать несколько вылетов и сбросить 6-10 бомб.

А относительно другого модернизированного вида бомб с реактивным двигателем, то Скибицкий оценивает количество таких бомб - 500 штук в год. То есть, будет производиться одна "с хвостиком" бомба в сутки. Это относительно небольшое количество. И уже у этих бомб дальность примерно 200 км. Это уже дешевый заменитель крылатых ракет. Он несет обычно 250 кг взрывчатки, но это очень эффективное оружие.

Перспективы какие-то не оптимистичные. Как мы этому должны противодействовать?

Есть три варианта.

Мы получаем от союзников большое количество систем "Пэтриот", пусковых ракет к ним и начинаем ими сбивать российские самолеты. Последний СУ-34 сбивали под Запорожьем и использовали там две ракеты. Это дорого и такого количества "Петриотов" у нас нет.

Второй вариант - самолеты с F-16 с дальнобойными ракетами. Очень похоже по технологичности и сложности исполнения с "Петриотом". Нам надо будет поднимать в воздух наш самолет, который будет под угрозой, когда приблизится к линии соприкосновения, потому что у врага есть дальнобойные ракеты. Поэтому большая угроза для летчика и самолета, которые будут выполнять эту операцию.

Есть некоторые свидетельства о перспективных разработках, которые пока не стали серией. Речь идет о разработке некоторых зенитных дронов. У них немного другой принцип действия, он отличается от того, которыми сбивают "Шахеды". Они, грубо говоря, облаком становятся на том месте, где будет лететь этот КАБ, и когда он в это облако залетает, то они взрываются, и этого достаточно для того, чтобы уничтожить этот КАБ. Но это еще глубоко теоретическая разработка и до ее реализации еще достаточно далеко.

Третий вариант более реалистичный. Это уничтожение российских самолетов, уничтожение их инфраструктуры на земле. Много есть успешных примеров долетания ракет и дронов до российских аэродромов. А также уничтожение складов с боеприпасами. Это абсолютно реально. И с экономической точки зрения нам по силам. И мы это можем сделать благодаря ракетам "Длинный Нептун", "Фламинго". Но они нужны будут в огромных количествах. Если россияне планируют в день сбрасывать много авиационных бомб, то нам надо в ответ как минимум с десятками дальнобойных ракет летели в Россию, чтобы они головы не могли поднять на своих аэродромах и занимались только отражением украинских ракет, а не думали, как их самолетам взлетать и бомбить нашу землю.

справка Павел Нарожный военный эксперт, волонтер, основатель БФ "Реактивная Почта" Родился в Сумах и вырос в этом городе. В 1995 году начал работать в IТ-сфере. В 2003-м переехал в Киев и работал в столице на руководящих должностях в сфере IТ, а также финансов. Начал волонтерскую деятельность в 2013 году на Майдане во время Революции Достоинства. В феврале следующего года начал помогать Вооруженным силам Украины. В частности, в апреле 2014 года стал сотрудничать с 27 Сумским реактивным полком. Затем помогал различным артиллерийским подразделениям из примерно 40 воинских частей. Получил почетные награды, в частности, от Виктора Муженко, который был главнокомандующим Вооруженных сил Украины с начала июля 2014 года до конца мая 2019-го, 27 Сумской реактивной бригады, 406 отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ, 43 отдельной артиллерийской бригады и многих других артподразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: