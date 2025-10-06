Волкер считает, что обсуждение вопроса передачи ракет дальнего радиуса действия Украине может возобновит интерес Путина к переговорам о мире.

Российский диктатор Владимир Путин обманул президента США Дональда Трампа, убедив его в том, что он якобы хочет положить конец полномасштабному вторжению в Украину. Об этом заявил высказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Euronews.

По его словам, именно обман Путина может подтолкнуть администрацию Трампа к тому, чтобы передать Украине ракеты Tomahawk. Волкер добавил, что еще в августе глава Кремля пообещал американскому лидеру, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее этого так и не произошло.

"Трамп разочарован. Путин пообещал ему, что будет вести переговоры и встретится с Зеленским. Он (Путин) сделал это, когда Трамп был с европейскими лидерами в Белом доме. Он позвонил Путину, который в тот момент согласился. Но Путин обманул его, и теперь Трамп раздражен", - рассказал американский политик.

Видео дня

Волкер подчеркнул, что вскоре после того, как Трамп объявил о том, что встреча между Зеленским и Путиным состоится, некоторые страны мира предложили принять этот саммит. С тех пор Кремль неоднократно отвергал возможность личной встречи с президентом Украины с участием или без участия президента США.

"Он заставил Трампа выглядеть слабым, а Трамп не любит выглядеть слабым, поэтому теперь это для него личное дело", - объяснил Волкер.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины считает, что обсуждение вопроса передачи ракет дальнего радиуса действия Киеву может возобновит интерес Путина к переговорам о мире. Также Волкер добавил, что Трамп может продать эти ракеты Украине, так как он часто связывает политику и бизнес.

"Трамп ориентирован на сделки. Для него важны только деньги, и если кто-то платит, то какая ему разница. Если российское вторжение в Украину закончится, то приоритетом Трампа будет снятие санкций (с России) и зарабатывание денег", - подчеркнул Волкер.

Какие пусковые установки может использовать Украина для ракет Tomahawk

Ранее представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина сможет запускать противокорабельные системы Tomahawk с наземных пусковых установок, если США передадут это оружие. По его словам, есть система, которая обкатана и проверена в боевых условиях, но эта война показывает другие боевые условия.

Плетенчук отметил, что не стоит рассчитывать на скорое появление Tomahawk у Украины. Он подчеркнул, что даже при условии прохождения всех соответствующих согласований, соответствующие специалисты должны пройти определенное обучение.

Вас также могут заинтересовать новости: