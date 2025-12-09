Источники издания сообщили, что Трамп хочет заключить сделку до Рождества.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он ответил на предложенный мирный план, который требует от Украины согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, информированных о содержании переговоров.

По информации издания, Зеленский рассказал своим европейским коллегам, что в субботу во время двухчасового разговора Виткофф и Кушнер давили на него, чтобы он быстро принял решение. Осведомленный источник сообщил, что Трамп хочет заключить соглашение "до Рождества".

По словам чиновников, президент Украины сказал посланцам Трампа, что ему, прежде чем дать ответ, нужно время для консультаций с европейскими союзниками, поскольку в Киеве опасаются, что США могут принимать решения без согласования с Европой, что грозит расколоть западное единство.

Видео дня

По словам одного из западных чиновников, Украина застряла между требованиями по территориям, на которые она не может согласиться, и американской стороной, которой она не может отказать.

Зеленский же вечером 9 декабря в комментарии журналистам сообщил, что Украина еще работает над обновленным вариантом мирного плана на уровне советников и планирует его передать США в среду, 10 декабря.

Также он не подтвердил, что США требуют, чтобы согласно мирному плану Украина отдала Донбасс России.

"Не США, а родоначальником этой идеи была Россия, чтобы мы отдали свои территории. Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле была на нашей стороне. Россия будет хотеть, чтобы мы отдали ей наши территории, а мы будем защищать наши интересы", - сказал президент Украины.

Мирный план Трампа: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по словам президента Финляндии Александра Стубба, во время мирных переговоров по Украине рассматриваются три отдельных документа. Первый - рамочный, "являющийся планом из 20 пунктов". Второй документ, обсуждаемый между администрацией США, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе, касается гарантий безопасности в Украине, и третий документ, как отметил финский президент, касается восстановления Украины после войны.

По мнению The Telegraph, "мирный план" Трампа оказался на грани краха, поскольку отказ Зеленского от передачи России подконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей "вряд ли успокоит Москву", а Трамп не добьется успеха, если не сможет заставить обе стороны согласиться на условия, что сделает его последний план неопределимым.

The Washington Post также писало о вероятном крахе плана Трампа после того, как Зеленский отверг ключевое требование России отдать ей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: