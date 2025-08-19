За дальность, мощность и дешевизну ракета расплачивается не только своими размерами.

Украинская крылатая ракет FP-5 "Фламинго" потенциально является очень хорошим оружием, но она также, очевидно, имеет несколько критических недостатков. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Издание отмечает, что при массе боевой части в 1000 кг и дальности полета в 3000 км ракета имеет достаточно простую конструкцию, что является удобным для массового производства. Но за любое преимущество необходимо "платить".

Как отмечает издание, ради простоты массового производства ракета имеет прямое крыло без возможности сборки и запускается из катапульты, а не из транспортно-пускового контейнера, что требует долгой предстартовой подготовки.

Однако ракета также задумана как мощная и дальнобойная. А это значит, что она не может быть компактной. Ракета имеет взлетный вес в 6 тонн и размах крыльев в 6 метров, что делает ее достаточно большой ракетой.

Как отмечают в Defense Express, чем больше объект, тем легче его обнаружить. Кроме того, в целях экономии и упрощения производства "Фламинго" не имеет технологий уменьшения радиолокационной заметности. И если от наземных радаров еще можно спрятаться за складками рельефа при сверхнизком полете, то для радаров истребителей это будет легкая цель, говорят эксперты.

Единственная надежда в таких обстоятельствах - это острый дефицит ПВО у российского агрессора, из-за чего за первым рубежом обороны у россиян относительно мало средств перехвата. Именно это, собственно говоря, и позволяет медленным украинским дронам залетать глубоко в Россию.

Еще одно потенциально проблемное место - двигатель ракеты. Учитывая ее габариты, это должно быть что-то достаточно мощное. В Defense Express предполагают, что ракете нужен примерно такой же двигатель, как те, что ставят на "бизнес-джеты". Но конечно со значительно меньшими требованиями к безопасности и надёжности, ведь задача такого двигателя - проработать всего несколько часов.

