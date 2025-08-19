Россия экспериментирует в украинской войне роботов.

Украина разработала широкий спектр новых беспилотных наземных транспортных средств, однако российские войска также вводят инновации в своих разработках. Несмотря на то, что РФ тестирует дистанционно управляемое наземное оружие с первых лет войны, этим летом появилось больше примитивных, а иногда и необычных конструкций. Об этом пишет Business Insider.

К примеру, оккупанты показали дистанционно управляемый четырехколесный багги, который пророссийские Telegram-каналы назвали "штурмовым" дроном Termit из батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии.

"Вместо системы вооружения он оснащен креслом, которое может вместить одного солдата. В его задней части можно хранить оружие, еду и емкости с водой", - цитирует издание Telegram-канал Military Informant.

В то же время в BI подчеркнули, что такой вариант дрона Termit делает солдата полностью незащищенным.

Также недавно украинский дрон с видом от первого лица снял еще один тип российского наземного логистического дрона. На видео, которое опубликовал украинский активист Сергей Стерненко, можно увидеть, что российская конструкция имеет вид "открытого ящика на колесах".

По словам Стерненко, наземный дрон был уничтожен и перевозил провизию у линии фронта.

Кроме того, другой российский источник опубликовал схемы гусеничной беспилотной ракетной системы залпового огня, которая может выпустить 10 боеприпасов одновременно.

В то же время армия РФ экспериментирует и с перевозкой взрывчатки с помощью дистанционно управляемых говербордов. В частности один из военных блогеров страны-агрессора опубликовал несколько видео о наземном дроне, который построили из двух говербордов.

"Они могут использоваться как камикадзе, как транспортные средства с дымовой завесой, как самоходные наблюдательные транспортные средства и даже для разминирования", - говорилось в сообщении блогера.

Другой Telegram-канал РФ в мае показал подобные наземные дроны, оснащенные противотанковыми минами TM-62.

"Главными преимуществами таких дронов является стабильность, обеспечиваемая гироскутерами, и низкая стоимость, что позволяет использовать их в массовом масштабе", - говорится в сообщении.

Как анализируют в Business Insider, появление таких конструкций происходит тогда, когда РФ и Украина соревнуются за любое возможное преимущество в сфере беспилотных наземных транспортных средств.

В частности, в апреле министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские фирмы и волонтерские организации разработали "несколько сотен наземных робототехнических систем".

"Тем временем Украина мобилизует ресурсы для разработки собственных новых наземных боевых дронов, используя их для обстрела позиций врага, эвакуации раненых, сбора разведданных или сброса взрывчатки. Украинские чиновники называют их "железными солдатами", и использование таких боевых систем становится все более важным, поскольку длительная война истощает запасы свежих войск Украины", - добавили в материале.

Оружие РФ - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как россияне сделали "Шахеды" более смертоносными. По его словам, теперь эти дроны оснащены современными системами защиты от перехвата и даже механизмами самоуничтожения.

Сырский отметил, что российские "Шахеды" уже получили оптические системы донаведения, 12-16-канальные антенны, которые делают их устойчивыми к помехам, а также датчики уклонения от огня и столкновений.

Также сообщалось, что на фронте уничтожили "лучший танк" Путина за 4,5 миллиона долларов. Речь идет о новейшем российском танке Т-90М "Прорыв", который ликвидировали с помощью FPV-дронов. Такая техника была принята на вооружение в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать новости: