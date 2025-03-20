По задумке производителя, самолет будет отличаться усовершенствованными функциями скрытности и другими новшествами.

Современный многоцелевой истребитель Rafale, разработанный французской компанией Dassault Aviation, может оказаться лучшим в Европе. Такое мнение выразил военный обозреватель портала 19FortyFive Defense Исаак Зейтц.

Он отметил, что Rafale, который экспортируется по всему миру, и на который стремительно растет спрос, известен своей маневренностью, универсальностью, передовыми технологиями и впечатляющими техническими характеристиками:

"Оснащенный радаром AESA, инфракрасным датчиком слежения и разнообразным набором вооружений, Rafale может выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов, разведке и ядерному сдерживанию".

Уточняется, что двухмоторный самолет способен выдерживать перегрузки, может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками и показателями производительности. Максимальная скорость истребителя составляет 1,8 Маха (приблизительно 2205 км/ч - УНИАН). Rafale оснащен самой современной авионикой и широким спектром вооружения, что делает его пригодным для выполнения различных боевых задач.

Видео дня

Среди ключевых особенностей самолета Зейтц назвал радар RBE2 AA AESA, который обеспечивает превосходные возможности обнаружения и отслеживания, переднесекторную оптоэлектронную систему Optronique Secteur Frontal (OSF) и систему голосовых команд Direct Voice Input (DVI), которая повышает эффективность пилота.

"Rafale может нести разнообразное оружие, включая ракеты класса "воздух-воздух", такие как MICA и Meteor, ракеты класса "воздух-земля", такие как SCALP EG и AASM, противокорабельные ракеты, такие как AM39 Exocet, и ядерное оружие, такое как ракета ASMP-A", - добавил эксперт.

По словам Зейтца, сейчас компания Dassault сфокусировалась на разработке следующего поколения Rafale F5 или, как его еще называют, "Super Rafale". Этот самолет будет отличаться усовершенствованными функциями скрытности, интеграцией с беспилотными боевыми дронами и возможностью развертывания гиперзвуковых ракет.

Эксперт добавил, что, по задумке производителя, Super Rafale должен составить конкуренцию новейшим истребителям пятого поколения, таким как Lockheed Martin F-35 Lightning II, и сохранить технологическое превосходство Франции в военной авиации.

Производство Rafale во Франции

Как писал УНИАН, ранее гендиректор Dassault Aviation Эрик Траппье рассказал, сколько истребителей Rafale в месяц будет производить Франция. Ожидается, что до конца 2025 года компания планирует увеличить объемы производства с двух единиц до трех на фоне увеличившегося спроса.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна закупит больше самолетов Rafale, чем планировалось ранее. По его словам, Париж собирается увеличить и ускорить заказы на истребители.

Вас также могут заинтересовать новости: