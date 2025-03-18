Эммануэль Макрон отметил, что Франция ускорит заказ на самолеты Rafale / коллаж УНИАН, фото European Union, Википедия

Франция планирует закупить больше боевых самолетов Rafale производства Dassault (AM.PA), чем планировалось ранее. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

"Мы собираемся увеличить и ускорить наши заказы на Rafales", - подчеркнул он во время выступления на военной базе на востоке страны.

Что известно о самолетах Dassault Rafale

Dassault Rafale является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. С 2000 года самолет находится на вооружении Воздушных сил страны, а его палубный вариант Rafale M является основным боевым самолетом Военно-морского флота Франции.

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Также известно, что самолет имеет два двигателя, может летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Кроме того, истребитель может взлетать со взлетно-посадочных полос длиной 400 метров.

Истребители Rafale - последние новости

Ранее президент Франции призвал французских производителей оружия "найти подход" к клиентам США. По его словам, производители оружия из Франции могут предложить другим странами франко-итальянский SAM-T нового поколения, вместо ракет к Patriot, а тем, кто покупает F-35, стоит предложить Rafale.

В то же время бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил, помогут ли защитить Украину французские истребители Rafale. Он отметил, что если Франция разместит их в Германии, они не будут иметь для Украины никакого смысла, в лучшем случае едва доберутся до определенного приграничья Украины.

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