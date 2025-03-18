Известно, что самолет находится на вооружении Франции с 2000 года.

Франция планирует закупить больше боевых самолетов Rafale производства Dassault (AM.PA), чем планировалось ранее. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

"Мы собираемся увеличить и ускорить наши заказы на Rafales", - подчеркнул он во время выступления на военной базе на востоке страны.

Что известно о самолетах Dassault Rafale

Dassault Rafale является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. С 2000 года самолет находится на вооружении Воздушных сил страны, а его палубный вариант Rafale M является основным боевым самолетом Военно-морского флота Франции.

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Также известно, что самолет имеет два двигателя, может летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Кроме того, истребитель может взлетать со взлетно-посадочных полос длиной 400 метров.

Истребители Rafale - последние новости

Ранее президент Франции призвал французских производителей оружия "найти подход" к клиентам США. По его словам, производители оружия из Франции могут предложить другим странами франко-итальянский SAM-T нового поколения, вместо ракет к Patriot, а тем, кто покупает F-35, стоит предложить Rafale.

В то же время бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил, помогут ли защитить Украину французские истребители Rafale. Он отметил, что если Франция разместит их в Германии, они не будут иметь для Украины никакого смысла, в лучшем случае едва доберутся до определенного приграничья Украины.

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