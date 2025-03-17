США остаются почти безальтернативным поставщиком наиболее продвинутого оружия.

Партнеры США шокированы тем, как Америка обрезала критическую военную помощь Украине в начале марта, и теперь ищут альтернативу американскому оружию. Президент Франции Эммануэль Макрон уже призвал покупать французские истребители Rafale вместо американских F-35 и франко-итальянские ЗРК SAM-T вместо Patriot. Однако эксперты сомневаются, что Франция действительно способна стать заменой США, как поставщика оружия.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express отмечает, что по техническим характеристикам упомянутые образцы французской техники существенно уступают американским аналогам. Самолеты, например, вообще принадлежат к разным поколениям. При этом французская техника не имеет ценового конкурентного преимущества. На самом деле, она стоит даже немного дороже.

Но самой большой проблемой французского ВПК все же является его ограниченные мощности, отмечают эксперты. Например, компания Dassault Aviation сейчас производит всего 25 истребителей Rafale в год. И увеличить это количество очень непросто, поскольку нужно аналогично увеличить производство всех комплектующих по всей цепочке поставок.

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"То есть реальная конкуренция Rafale с F-35 просто в плоскости производственных мощностей довольно условна, потому что у Lockheed Martin планы произвести до 190 истребителей F-35 в 2025 году", - отмечают аналитики.

Что касается зенитно-ракетного SAMP/T нового поколения, то его вообще еще не производят. По известному плану, производство начнется только в следующем году, и сначала поставки будут идти на нужды Вооруженных сил самой Франции - всего аж 12 единиц до 2034 года.

Европа ищет альтернативу оружию от США

Как писал УНИАН, Португалия отказывается от покупки американских F-35 из-за Трампа. В Португалии считают, что США при Трампе постепенно перестают быть надежными союзниками. Ранее похожие мысли озвучили в Канаде.

На этом фоне Макрон призвал французских производителей оружия "найти подход" к клиентам США. Французский лидер отметил, что оружейные компании имеют хорошие предложения для стран, которые покупают вооружение у американцев.

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