Французский истребитель четвертого поколения Dassault Rafale стал одним из главных хитов современного авиарынка.

Французский авиастроительный гигант Dassault Aviation до конца года увеличит объемы производства истребителей Rafale с двух единиц в месяц до трех. Об этом со ссылкой на генерального директора Dassault Aviation Эрика Траппье сообщила La Tribune.

"Мы переходим от темпа производства, который был почти меньше единицы в 2020 году, когда он стал действительно критическим, к темпу производства 3. Сегодня этот показатель составляет 2", - заявил Траппье.

Если портфель заказов на Rafale будет расти и дальше, то Dassault поставит в качестве цели средний темп производства по четыре самолета в месяц. Достичь его будет трудно, ведь для производства некоторых комплектующих к Rafale необходимо 36 месяцев.

Видео дня

Популярность самолета на рынке стремительно растет. Если за прошлый год портфель заказов на истребитель увеличился на 60 единиц, то только за январь этого года он вырос на 18. Всего в январе портфель заказов на Rafale составлял 228 самолетов.

Dassault Rafale - справка

Dassault Rafale является многоцелевым истребителем поколения 4++. Первый полет он совершил 4 июля 1986 года.

Для самолета выбрали традиционную для истребителей Dassault Aviation схему "утка" с треугольным крылом, в которой переднее поворотное горизонтальное оперение расположено впереди крыла для увеличения маневренности. Всего по состоянию на прошлый год было построено около 260 таких машин.

Rafale имеет мощную номенклатуру штатного вооружения, в частности авиабомбы AASM Hammer. Напомним, недавно стало известно об их первом применении ВСУ.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что AASM интегрировали в состав вооружения украинских МиГ-29 и Су-24.

Вас также могут заинтересовать новости: