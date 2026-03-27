Украинские эксперты в Саудовской Аравии: Зеленский рассказал о первых результатах работы

Президент подчеркнул, что Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Спустя более чем неделю пребывания в Саудовской Аравии украинские военные эксперты доложили президенту Владимиру Зеленскому о первых результатах работы команды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ребята доложили о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне. Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе – выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских "Шахидов" и ракет", – отметил глава государства.

Он выразил экспертам благодарность за очень оперативную и основательную работу. По словам президента, "есть конкретные вещи, которые мы можем сделать вместе с нашими партнерами".

"Даже за такое короткое время украинские эксперты успели существенно поделиться своим опытом и показать, как мы в Украине защищаем нашу жизнь и инфраструктуру. Экспертиза Украины уникальна – это признают, и именно поэтому в наших технологиях и опыте так все заинтересованы", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость:

"Обсудили ключевые моменты того, что нужно для усиления защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к сбиванию дронов. Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству".

Помощь Украины Ближнему Востоку

Как сообщалось, ранее Зеленский отметил, что к Украине обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. Кроме того, к Украине также обратились за помощью Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Президент отметил, что "те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам". Он также подчеркнул, что дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают.

