Курс доллара и евро в Украине: валюта продолжает дорожать

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 мая, вырос на 3 копейки и составляет 44,38 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,87 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,98 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,68 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что на этой неделе наличный доллар будет находиться на уровне 44,00-44,50 грн (при этом с переходом на более высокий уровень по сравнению с ожиданиями прошлой недели в 43,75-44,25 грн/долл.). Наличный евро же будет находиться в пределах 51,25-52,00 грн.

