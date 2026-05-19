В ISW оценили, как Украина будет использовать свой новый КАБ на фронте

Новое оружие позволит украинским силам расширить свою кампанию по воздушному перехвату российских войск и техники.

Украина разработала и испытала свою первую управляемую планирующую бомбу (КАБ), которая теперь готова к боевому применению. Как говорится в отчете Института изучения войны, это позволит Силам обороны значительно расширить удары по российским войскам.

"Новые возможности украинских управляемых планирующих бомб позволят украинским силам расширить свою кампанию по воздушному перехвату российских войск и техники в ближнем и оперативном тылу", - отмечается в отчете.

Аналитики отмечают, что ВСУ успешно перехватывают российскую логистику на тактическом и оперативном уровнях с помощью беспилотников, и управляемая планирующая бомба позволит украинским силам поражать укрепленные цели с большей полезной нагрузкой.

При этом, как отмечают в ISW, российские войска используют планирующие бомбы с увеличенной дальностью полета, чтобы держать ценные авиационные средства подальше от линии фронта и в безопасности от украинской ПВО.

Украина, вероятно, попытается перенять эту тактику, учитывая ограниченные запасы самолетов.

Новый украинский КАБ - что известно

Новый КАБ, получивший название "Выравниватель", предназначен для транспортировки различными типами самолетов. Он оснащен боевой частью весом 250 килограммов и предназначен для поражения целей глубоко в тылу врага.

Оружие было разработано с высокоточным наведением и совместимостью с текущими украинскими самолетами и системами. Его можно запускать с украинских истребителей F-16 и Mirage, но для использования потребуется дополнительная сертификация.

Заявляется, что "Выравниватель" стоит примерно в три раза меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).

